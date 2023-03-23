طريقة عمل الفول المدمس السريع زي المحلات.. أساسي في سحور رمضان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

على مائدة السحور في شهر رمضان الكريم، تجد الفول المدمس السريع الحاضر الدائم، الذي لا يخلو أي منزل منه طوال الشهر الكريم، وتحاول الأمهات إعداده في المنزل بأكثر من وصفة وطريقة، حتى تبهر أطفالها وأسرتها بالطعم المميز والشهي، كونه مُشبع ويفضل الكثير تناوله بجانب البيض والفلافل والبطاطس المحمرة المقرمشة والشهية، لذا فإن ربات المنازل يبحثن عن طريقة إعداد الفول المدمس السريع زي المحلات ووصفاته المختلفة سواء من الأمهات والأقارب أو برامج الطبخ الشهيرة.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل الفول المدمس السريع زي المحلات، من خلال الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات على قد الإيد وفي متناول الجميع غير مكلفة.

طريقة عمل الفول المدمس السريع زي المحلات

ولـ طريقة عمل الفول المدمس السريع زي المحلات، يجب توفير المكونات التالية:

- ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

- نصف كيلوجرام من الفول الحب.

- حبة من عصير الليمون الطازج.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- ملعقة كبيرة من الطحينة.

-2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- شطة حسب الرغبة.

طريقة عمل الفول المدمس السريع

- الخطوة الأولى في طريقة عمل الفول المدمس، هي تنقية الفول في صينية لإزالة الشوائب منه، ثم نقعه في ماء لمدة يوم كامل.

- الخطوة الثانية هي وضعه في قدر الضغط على نار متوسطة حتى ينضج ويصبح طريًا.

- الخطوة الثالثة هي هرس الفول في الهراسة بشكل ناعم، ثم إضافة الملح والكمون وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون والطحينة إلى الفول، ونستمر في التقليب جيدا بواسطة ملعقة خشبية.

- الخطوة الرابعة هي خلط المكونات مع بعضها البعض، ونفرد الفول في طبق متوسط الحجم .

- الخطوة الخامسة هي وضع الفول في طبق التقديم، وإضافة زيت الزيتون ونقوم بوضع القليل من البقدونس من أجل التزيين، ووضعه على مائدة السحور بجانب البطاطس المحمرة والطعمية والزبادي والعيش، كُل حسب رغبته وطريقته في تناول وجبة السحور.