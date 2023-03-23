طريقة عمل الكنافة السادة.. «لا تضعي الشربات عليها وهي ساخنة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الكنافة السادة، من أشهر الأمور التي تضعها ربات البيوت، أولوية بالنسبة لها خلال شهر رمضان، نظرا لسهولة تحضيرها من ناحية وكونها اقتصادية لا تتطلب الكثير من المكونات، وتلتف حولها العائلة بعد الإفطار أثناء مشاهدة المسلسلات التليفزيونية الرمضانية، لذلك سنوفر لكم في السطور القادمة طريقة عمل الكنافة السادة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، بحسب برنامجها «على أد الأيد»، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الكنافة السادة

لـ طريقة عمل الكنافة السادة ستحتاجين إلى:

- نصف كيلو من الكنافة.

- نصف كيلو سكر بودرة.

- كوب سمن.

- شربات للتزيين.

طريقة عمل الكنافة السادة

ولـ طريقة عمل الكنافة السادة، احضري صينية وسط، وضعي فيها نصف كمية الكنافة، وضيفي معها نصف كمية السكر البودرة والسمن.

- كرري ذلك مع النصف الأخر لكل من الكنافة والسكر والسمن، لتصنعي طبقة أخرى فوقها.

- ضعي الكنافة في الفرن الساخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة، وأتركيها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبيا.

- ضعي الشربات على الكنافة وهي باردة، واحترسي من وضع الشربات عليها وهي ساخنة، لأنها ستجعلها طرية دون وجود قرمشة بها.

- قطعي الكنافة إلى قطع وقدميها باردة.

طريقة عمل شربات الكنافة

ولـطريقة عمل شربات الكنافة، اتبعي الخطوات التالية:

- احضري كوب من السكر، وضعي معه كوب من الماء وكيس فانيليا في إناء على النار.

- تأكدي من عدم التصاق أي حبة سكر على جانبي الإناء ووجودها تحت المياه، حتي لا تتكرمل.

- اتركي السكر على النار حتى يتحول لونه إلى الذهبي ويبدأ في الغليان.

- اعصري نصف ليمونة، وضيفي ملعقة من السمن عليه وقلبيه جيدًا، والآن أصبح الشربات جاهزا لإضافته على الكنافة وتقديمها.