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الامارات | وفاة مذيعة برامج الأطفال المصرية الشهيرة "أبلة فضيلة"

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القاهرة - رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مذيعة برامج الأطفال المصرية الشهيرة "أبلة فضيلة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  قالت وسائل إعلام مصرية إن الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق المعروفة باسم "أبلة فضيلة" توفيت الخميس في كندا عن 94 عامًا.

واشتهرت "أبلة فضيلة" بتقديم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية منذ نهاية الخمسينيات، وارتبط بصوتها‭‭ ‬‬العذب ملايين الأطفال في العالم العربي وهي تسرد الحكايات والقصص التعليمية في برنامجها الشهير "غنوة وحدوتة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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