الامارات | وفاة مذيعة برامج الأطفال المصرية الشهيرة "أبلة فضيلة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلام مصرية إن الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق المعروفة باسم "أبلة فضيلة" توفيت الخميس في كندا عن 94 عامًا.

واشتهرت "أبلة فضيلة" بتقديم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية منذ نهاية الخمسينيات، وارتبط بصوتها‭‭ ‬‬العذب ملايين الأطفال في العالم العربي وهي تسرد الحكايات والقصص التعليمية في برنامجها الشهير "غنوة وحدوتة".