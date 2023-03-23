معلومات عن أبلة فضيلة ورحلتها نحو الشهرة.. تعرضت لموقف صادم من أم كلثوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت عن عالمنا صباح اليوم، إحدى أهم مذيعات الإذاعة وبرامج الأطفال في مصر والوطن العربي، أبلة فضيلة، في كندا، إذ أعلنت ابنتها ريم إبراهيم علي، وفاة والدتها صباح اليوم، عن عمر ناهز 93 عاما، لتتحول حسابات الرواد ومحبي أشهر مقدمة برامج الأطفال على مر الإذاعة المصرية، إلى دفاتر عزاءات، يعبر خلالها الجميع، عن مدى حبهم لها، وعن طريقتها الاستثنائية في الحكي وسرد الحواديت.

معلومات عن أبلة فضيلة

نستعرض أبرز المعلومات عن أبلة فضيلة، أشهر مقدمة برامج أطفال في الإذاعة المصرية، بعد وفاتها اليوم، وفق الهيئة الوطنية للإعلام.

- اسمها الحقيقي فضيلة توفيق.

- من مواليد 4 أبريل 1929.

- تخرجت في كلية الحقوق، وتتلمذت على يد رائد تقديم برامج الأطفال الإعلامي الراحل محمد محمود شعبان «بابا شارو».

- عملت في بداية حياتها في مكتب المحامي ووزير النقل وقتها حمدي باشا زكي.

- شقيقة الممثلة والفنانة الراحلة محسنة توفيق.

- بدأت عملها في الإذاعة المصرية عام 1953، حينما قابلت الرائد الإذاعي بابا شارو، وأبدت إعجابها بالإذاعة، وتمنيها بان تصبح مذيعة للأطفال.

- عينت في الإذاعة، كقارئة للنشرة، وتعلمت من حسنى الحديدي، كيفية الوقوف وراء الميكرفون، ومن يوسف الحطاب التمثيل.

- عام 1959، تحقق حلمها، بعدما انتقل بابا شارو، للعمل في التليفزيون، ومن هنا عملت في برامج الأطفال.

- اختارت أبلة فضيلة، اسم برنامجها الذي يعتبر من أشهر برامج الإذاعة المصرية، تحت اسم «غنوة وحدوتة»، واستضافت فيه كثير من الشخصيات البارزة، مثل: نجيب محفوظ وأنيس منصور والدكتور فاروق الباز ومحمد عبد الوهاب وكامل الشناوى وسيد مكاوى وعبد الحليم حافظ والدكتور يحيى الرخاوى.

قصة أبلة فضيلة مع أم كلثوم

- تحدثت أبلة فضيلة، خلال لقاءات قديمة، عن أول أجر تقاضته، والذي كان 12 جنيها.

- روت قصتها مع كوكب الشرق أم كلثوم، قائلة: «رفضت التسجيل معايا عشان كنت بعمل برنامج اسمه (مستقبلي)، وفكرته أن الكبار يقولوا خبرتهم، عشان يبقى في زيهم، وأم كلثوم قالتلي عايزاني أطلع معاكي، عشان يبقى فيه أم كلثوم ثانية، مفيش غير أم كلثوم واحدة بس».

- انتقلت أبلة فضيلة، للعيش في كندا في عام 2016، حتى توفيت بها اليوم.

- أعلنت ابنة أبلة فضيلة، ريم إبراهيم، عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، وفاتها، إذ كتبت «ادعوا لأمي بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، أبلة فضيلة».