لماذا تدفن أبلة فضيلة في كندا؟.. سر تحمله ابنتها وأحفادها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«يا ولاد يا ولاد.. توت توت.. تعالوا تعالوا علشان نسمع أبلة فضيلة، راح تحكي لنا حكاية جميلة، وتسلينا وتهنينا، وتذيع لينا كمان أسامينا»، تتر أحد أهم برامج الإذاعة المخصصة للأطفال، عشقه كثيرون، واحتلت مقدمته «أبلة فضيلة»، مكانة كبيرة وسط القلوب، وتربعت على العرش تلك النوعية من البرامج بصوتها الإذاعي الاستثنائي، وتستمر المحبة، مع إعلان رحيلها عن عالمنا اليوم، في كندا، عن عمر ناهز 93 عاما.

وفاة أبلة فضيلة

كتبت ريم إبراهيم، ابنة أبلة فضيلة، عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، صباح اليوم: «ادعوا لأمي بالرحمة.. البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز (أبلة فضيلة)»، مضيفة: «ستقام صلاة الجنازة يوم الجمعة الموافق 24-3-2023 عقب صلاة الجمعة في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج في كندا».

وكان الدكتور خالد منتصر، الكاتب الصحفي والمفكر السياسي، قد أعلن وفاة الإذاعية القديرة، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، إذ كتب: «توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، أبلة فضيلة».

وعن موعد صلاة الجنازة، قال: «ستقام صلاة الجنازة يوم الجمعة، الموافق 24 مارس الجاري، عقب صلاة الجمعة، في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج في كندا».

سبب دفن أبلة فضيلة في كندا

تعتبر أبلة فضيلة من أشهر من قدم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، اسمها الحقيقي فضيلة توفيق، وتخرجت في كلية الحقوق، وتتلمذت على يد الإذاعي القدير الراحل محمد محمود شعبان «بابا شارو»، وعملت في بداية حياتها في مكتب المحامي ووزير النقل وقتها حمدي باشا زكي، وهي الأخت الكبرى للممثلة الراحلة محسنة توفيق، كانت انتقلت إلى كندا عام 2016، للعيش هناك.

وكشفت محسنة توفيق، شقيقة أبلة فضيلة، في تصريحات صحفية قبل وفاتها، عن مكان إقامة شقيقتها، خارج البلاد، موضحة تعيش مع ابنتها وأحفادها في كندا، بعد إصرارها على تواجدها بصفة دائمة معها، لرعايتها والعمل على راحتها، كما إنها حصلت على الجنسية الكندية إلى جانب جنسيتها الأم، بعد أن سعت ابنتها لها فى ذلك، حتى تعيش معهم بأريحية دون أي مشكلات.

آخر ظهور لأبلة فضيلة

كان آخر ظهور للإعلامية والإذاعية أبلة فضيلة، في عام 2021، بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، التي نظمته سفارة مصر في كندا، بالتعاون مع المكتب الثقافي والتعليمي في مونتريال احتفالية وندوة خاصة تحت عنوان «هنا القاهرة: الإذاعة المصرية تتواصل عبر الزمان والمكان»، وكانت شاركت في اللقاء والحديث عن ذكرياتها مع الإذاعة، وبرنامج «غنوة وحدوتة» الذي شكَّل وجدان أجيال متلاحقة في مصر والعالم العربي.