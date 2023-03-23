مهرجان «البط» أساسي على مائدة أول يوم رمضان.. «من الصعيد لوجه بحري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحرص ربات المنازل على تحضير مائدة رمضانية بما لذّ وطاب، تحوي العديد من الأطعمة والوجبات التي يفضل تناولها الكثير، ذات المذاق الطيب والشهي، ويعتبر البعض أنّ البط من أساسيات اليوم الأول في شهر رمضان الكريم، فهو ضيف دائم التواجد داخل البيوت والأسر في شتى محافظات مصر، بمختلف أشكاله وطرق طهيه، إما محشي أو محمر في الفرن.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية حكاية البيوت المصرية مع البط على مائدة أول يوم رمضان.

حكاية البط أول يوم رمضان

ويعتبر البط الراعي الأساسي والرسمي على الموائد الرمضانية في مختلف محافظات مصر، من الوجه البحري حتى القبلي، في أول يوم رمضان، جعلته عادة أساسية لا غنى عنها، إذ هو من الاطباق الرئيسية بجانب المحاشي بأنواعها، وأي نوع طعام أخر على المائدة، فنجد أنّ الطبق الأساسي في محافظة بورسعيد هو البط بجانب عدد من الأصناف الأخرى، وتحدثت الشابة مروة مجدي، من بورسعيد، عن مائدة أول يوم رمضان لـ«هُن»، قائلةً «العائلات بتتجمع عند بعض في العزومات وبيبقى الراعي الرسمي لليوم هو البط والمحاشي بمختلف الأنواع مع الملوخية والفراخ المحمرة».

البط على المائدة الرمضانية من الوجه البحري للقبلي

كما أن أهل محافظة المنيا يشتهرون بإعداد مائدة رمضانية، تحتوي على أشهى الأكلات والأصناف وعلى رأسهم البط والملوخية بالأرانب، خلال أول يوم رمضان، بحسب نورهان صبري، من محافظة المنيا، التي تحدثت عن المائدة الرمضانية لـ«هُن»، قائلةً «البط أساسي عندنا في رمضان خاصة أول يوم بيكون عزومات العيلة، كلنا بنتجمع فيها وبنعمل أشهى الأصناف والأكلات وبيكون من الأطعمة الدسمة اللي أجمع على حبها الكبار والأطفال، وبنعمل معاها محاشي مشكلة مع الملوخية بالأرانب».

البط ضيف أساسي في محافظة الشرقية والإسماعيلية

ونجد أيضا أنّ محافظتي الشرقية والإسماعيلية، من أكثر المحافظات التي تشتهر بإعداد البط وضمه ضمن أساسيات المائدة الرمضانية، باعتباره طبقا أساسيا، ويليه أطباق وأصناف أخرى فرعية، وتحدثت الشابة روان مجدي، من مدينة الزقازيق، لـ«هُن»، عن أساسيات مائدة رمضان، قائلةً «إحنا في عيلتنا مشهورين بعمل البط أغلب أيام رمضان، وفي الدارج بيكون أساسي في المحافظة على بعضها، الناس بتحبه لأن طعمه شهي ولذيذ ويمكن عمله بأكثر من طريقة».

طريقة عمل البط

المقادير:

- بطة.

- أربع بصلات كبار مقطعين مربعات صغيرة.

- معلقة صغيرة كمون.

- ربع معلقة صغيرة فلفل.

- ربع معلقة صغيرة بهار لحمة.

- 4 فصوص مستكة.

- 4 فصوص حبهان.

- 4 ورقة لوري.

- معلقة كبيرة سمن.

- نصف معلقه صغيرة ملح.

- جزرمقطع.

- عود كرفس.

- شرائح برتقال.

مقادير دهان البطة قبل دخولها الفرن للتحمير

- 2 معلقة كبيرة كاتشب.

- ربع معلقة صغيرة فلفل أسود.

- ربع معلقة صغيره ملح.

- نصف معلقه كبيرة زبدة.

- ليمونة.

طريقة عمل البط بالبرتقال

- ينقع البط في خل وملح ومياه لمدة نصف ساعة، لإزالة الزفارة والروائح ومن ثم شطفها جيدًا بالماء، ووضعها في المصفاة.

- الخطوة الثانية، إحضار حلة نظيفة، ونضع فيها نصف معلقة سمنه ونصف كوب ماء، ثم نضع فيها البصل المقطع والملح و الكمون وبهار اللحمة، و2 فص مستكة و3 فصوص حبهان، والفلفل، ورقتين لوري، ثم تركها حتى تغلى على النار.

- الخطوة الثالثة، تركها على النار حتى اختفاء المياه والتأكد من نضجها، مع فتح النار عليها.

- الخطوة الرابعة، وضع شرائح البرتقال ووضع الخلة بها أو بالخيط بخياطتها حسب الرغبة ثم نضعها في حله فيها ماء مغلي.

- الخطوة الخامسة، إحضار حلة نظيفة أخرى ونضع فيها نصف معلقة السمنة المتبقية، و2 فص المستكة، و 2 فص الحبهان، واتنين ورق لوري، ثم نضع البطة ونقوم بالتقليب دقيقتين، ثم نضع عليها الماء المغلي حتى يغطيها، ونضع عليها أقل من ربع معلقة صغيرة فلفل وأقل من ربع ملعقة صغيره كمون، ثم نضع الجزر المقطعة وعود الكرفس، ونتركها تغلي مع خفض النار عليها.

- الخطوة السادسة، قبل تسوية البط بنصف ساعة نضع نصف معلقة ملح صغيرة.

- الخطوة السابعة، بعد تسوية البطة نقوم بدهان جانب واحد منها بالدهان المجهز لها، ثم نضعها في صينية مدهونة زيت في الشواية في الفرن، حتى يتحمر الجانب ويتم قلب البطة على الجانب الأخر، ثم نعيد نفس الخطة، ونقوم بدهان الجانب الثاني من البطة بالدهان المجهز لها، وندخلها الفرن مرة أخرى، وعند تحمير البطة على الجانبين، حتى تكون جاهزة للأكل.