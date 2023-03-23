هل البقع الحمراء على الجلد خطيرة؟.. طبيب يوضح الأسباب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تستقيظ الفتيات والسيدات في كثير من الأحيان بظهور بقع حمراء وزرقاء داكنة على بشرتها وجلدها في أماكن متفرقة من الجسد، فمي هي تلك البقع وما معناها، وهل يمكن أن تشير لمرض خطير؟، تلك البقع لها العديد من الأسباب والمعاني بحسب موقع هيلث لاين، وتصريحات تليفزيونية لـ دكتور عصام فرج، أستاذ التجميل والجلدية.

أسباب البقع الحمراء على الجلد

النمشات: وهي عبارة عن بقع حمراء تتشكل على الجلد بسبب انفجار الأوعية الدموية، ومكانها الساقين والذراعين والأرداف والمعدة.

السعفة الحمراء: عبارة عن عدوى فطرية تحدث في الجلد وتشكل دائرة حمراء اللون، وتثير الحكة، يمكن أن تظهر في أي مكان.

الطفح الحراري: يحدث الطفح الحراري بقع حمراء صغيرة، تسبب الحكة الشائكة على الجلد، ويمكن أن تحدث بسبب ارتفاع درجة الحرارة والعرق في المناطق التي تعرق كثيرا مثل الظهر والإبطين.

الطفح الدوائي: رد الفعل التحسيي تجاه أي دواء يمكن أن يسبب علامات حمراء وحكة وبقع حمراء على الجلد، لذا يجب الالتفات إلى مكونات الدواء جيدا، ومعرفة فاعليته كي لا تظهر بقعا حمراء أو نتوء أو بثور.

الصدفية: الطفح الناتج عن الصدفية يعتبر اضطراب جلد مناعي يحدث بسبب إما الإجهاد أو العدوى أو العوامل البيئية، ويكون عبارة عن بقع حمراء وحكة على الجسم.

حكة السباحين: وهي بثور صغيرة حمراء اللون تتشكل على الجلد بعد السباحة، خاصة في المياه الملوثة بالطفيليات، وأحيانا تسبب حكة وحرقان.