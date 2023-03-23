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كيف تحدث أحمد رمزي عن ابنته «باكينام»؟.. «غنية جدا وتمتلك نصف شرم الشيخ»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الفنان أحمد رمزي وزوجته وابنته

اشتهر بأدوار الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل في العديد من الأفلام الناجحة والبارزة في تاريخ السينما المصرية، كان حلم لكثير من الشابات والفتيات حتى عُرف بـ«الدنجوان»، كان له طلة مختلفة، ترك الطب لأجل عيون الفن، ربطته علاقة صداقة كبيرة بالفنان عمر الشريف والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وقع في الحُب أكثر من مرة من النظرة الأولى، رغم كونه كان يرفض الزواج إلا أن القلب كان له أهواء أخرى، هو الفنان أحمد رمزي.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية حديث الفنان أحمد رمزي عن زيجاته، بمناسبة ذكرى ميلاده اليوم 23 مارس، وحديثه عن ابنته «باكينام».

تحدث الفنان أحمد رمزي، عن ابنته «باكينام» خلال استضافته في برنامج «ساعة صفا»، قائلا عنها: «تزوجت من عطية الله الدرملي، والدة بنتي باكينام الحب مخدش وقت من سرعة قراراتي عرفنا بعض مدة، والدتها كانت عاملة حفلة وواحد صاحبي اسمه نبيل هيكل قالي أنا رايح حفلة ما تيجي معايا وروحت واتقابلت معاها هناك وحبيتها جدا، في حب من أول نظرة ومقابلة، واتصاحبنا بعدها وامتدت العملية بينا وعمري ما كنت أفكر في الجواز».

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الأب يتحدث عن ابنته «باكينام» وسبب طلاقه من والدتها

وتابع الفنان أحمد رمزي الحديث عن زوجته وأم ابنته «باكينام»: «قعدنا 4 سنين متجوزين وحب جارف وأنجبت باكينام، وكانت فرحت عمري بيها، وفرحة أمي كانت بيها، هي عندها محلات وغنية جدا ومبسوطة خالص في البيزنس عايشة هنا في شرم الشيخ ونصها بتاعتها وملكها هي ناجحة جدا في شغلها وعملها».

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وعن أسباب الانفصال قال الفنان أحمد رمزي: «حصل فتور بينا من غير أسباب، حبينا بعض فجأة وقررنا ننفصل فجأة».

كما تحدث عن أقصر زيجة في حياته، والتي كانت من الفنانة نجوى فؤاد، موضحا: «كنا مع بعض مدة قبل الزواج ومكنتش بفكر للزواج، عمري ما تعرفت على واحدة بفكرة الزواج».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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