أفضل 7 أكلات في السحور.. تقاوم العطش وتساعدك طوال اليوم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قبل ساعات من فجر اليوم الأول من شهر رمضان، تأتي أفضل 7 أكلات في السحور، ضمن أولويات واهتمامات الصائمين، إذ يخشى الكثير تناول بعض الأطعمة التي تزيد من الشعور بالعطش أو الجوع، فيلجأ للبحث عن العناصر الغنية بالفوائد الغذائية ولا تسبب الشعور بالجوع أو العطش، كما تساعد على اداء المهام اليومية، خاصة أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يفضل تناولها على وجبة السحور، للحفاظ على نشاط الجسم في فترة النهار.

أفضل 7 أكلات في السحور

وكانت الدكتورة ليندا جاد الحق، والدكتورة مروة شعير، كشفتا عن أفضل 7 أكلات في السحور، كي يستفيد منها الصائم، ويحضرها على وجبة السحور الأساسية.

- الفول:

الاختيار الأول والأمثل والأساسي على طاولة السحور بالبيوت المصرية، والمطاعم والخيم الرمضانية، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد الجسم على الإحساس بالشبع لمدة طويلة، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم، والماغنسيوم.

- الخضروات الورقية التي تحتوي على الماء

الخضروات التي تحتوي على الماء مثل الخيار والخس، واحدة من أفضل 7 أكلات في السحور، لاحتوائها على 98% من السوائل التي تساعد على مواجهة العطش، كما أنها تعوض الماء الذي يفقده الجسم في الصيام، وتعزز الرغبة في تناول الطعام لفترة طويلة.

- البيض

يحتاج الجسم لكمية معقولة من البروتين التي تساعده على تحمل الصيام، وأداء الأنشطة المختلفة، لذا يعد البيض واحدا من أفضل 7 أكلات في السحور.

- البطيخ

يؤكد الخبراء أن كل قضمة من البطيخ تحتوي على 92% من الماء، و6% من السكر، فهو يساعد على إبقاء جسمك رطبًا خلال الصيام حتى لا تشعر بالعطش.

- منتجات الألبان

مثل الزبادي والجبن قليلة الملح، والحليب الرايب، فهي اختيار من منتجات غنية بالكالسيوم، وتساعد على مواجهة الجوع خلال ساعات الصيام.

- البروكلي والخيار

يحتوي البروكلي على كميات كبيرة من الألياف والمغذيات، و91% من الماء، بينما يحتوي الخيار على حوالي 95% من الماء، لذا يعد البروكلي والخيار من أفضل 7 اكلات في السحور، لا تستغني عنها.

- الطماطم والفلفل الحلو

تحتوي الطماطم على حوالي 93-95% من المحتوى المائي، فضلًا عن كونها غنية بحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم، ويحتوي الفلفل الحلو على 92% من الماء، لذا يتحكم الثنائي في إحساسك بالعطش.