استشاري تغذية علاجية تحذر من شرب المياه بكثرة أثناء السحور.. اعرف السبب

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع استقبال الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، وقبل تناول أول وجبة سحور، يبحث الكثير من الأشخاص عن الكميات المناسبة للأكلات على وجبة السحور، وكذلك كمية المياة الملائمة التي يحتاجها الجسم لمواجهة العطش، إلا أن العديد يقعون مفي خطأ شائع وهو تناول كميات كبيرة من المياه وبكثرة بعد السحور وقبل أذان الفجر مباشرة، وهو ما حذر منه الأطباء.

«خطأ شائع».. لا تتناول المياه بكثرة وقت السحور

ويلجأ الكثير من الأشخاص لتناول كميات كييرة من المياه بعد تناول السحور، خاصة في الفترة قبل الفجر مباشرة، وهو ما يعد عادة منتشرة بين الكثير، إلا أن الأمر يحذر منه المتخصصين.

ونوهت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إلى هذا الاعتقاد الخاطئ، مؤكدة أن تناول قدر كبير من المياه على وجبة السحور، يفقده الجسم فيما بعد مباشرة على هيئة بول، لذا يفضل الحصول على الماء من الخضروات والفواكه.

كما أكدت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائي تغذية، أن أفضل وقت لشرب الماء يعد في الفترة بين الإفطار وحتى السحور بكميات مناسبة وعلى فترات بكميات صغيرة ومتعددة، حتى يحتفظ الجسم بذلك الماء، كما تنصح خلال حديثها لـ«هن» باالابتعاد على الأكلات المالحة، التي تحتوي على الشطة، حتى لا تسبب الشعور بالعطش.

ما هي الكمية المناسبة التي تحتاجها في وجبة السحور؟

ومع العناية بتناول الكمية المناسبة من المياة، يفضل الكثير معرفة الكمية المناسبة أيضًا من الأطعمة والسعرات الحرارية الموجودة بها، لذا يرصد «هُن» السعرات الحرارية الموجودة في وجبة السحور.

يحتوي 100 جرام من الفول على 340 سعرة حرارية.

الجبن الرومي تحتوي كل 100 جرام على 315 سعرة حرارية.

تحتوي كل 100 جرام من الجبنة البيضاء يوجد 235 سعرة حرارية.

الجبنة الفلمنك تحتوي كل 100 جرام على 370 سعرة حرارية.

يحتوي كل 100 جرام من اللانشون على 200 سعرة حرارية.

يحتوي كل 100 جرام من العيش الشامي على 242 سعرة حرارية.

يحتوي 100 جرام من الزبادي على 55 سعرة حرارية.