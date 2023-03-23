8 نصائح لمرضى الكلى في رمضان قبل الصيام وبعده.. «تأخير السحور مفيد للصحة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص الكثيرون على الصيام خلال شهر رمضان الكريم، وإقامة الشعائر الدينية والعبادات من الصوم والصلاة، لكن بعض الفئات وأصحاب الأمراض المزمنة يعانون من بعض المشكلات التي تجعلهم لا يستطيعون الصيام، ويشكل الأمر خطورة على صحتهم، خاصة مرضى الكلى، الذي يمكن أن يتفاهم الأمر لمشكلات تؤثر بالسلب عليهم.

نصائح لمرضى الكلى في رمضان

تحدث الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية، عن أهم النصائح لمرضى الكلى خلال شهر رمضان الكريم، قائلًا: «يجب الالتزام بجميع التعليمات من الطبيب المعالج، وعدم الصيام في حالة إذا كانت الحالة الصحية لا تسمح بالصيام، ويجب معرفة إن كان هناك تدهور في وظائف الكلى، لكن يمكن التأقلم عليه خلال فترة الصيام، لذا يجب الالتزام بالتعليمات بكلمة كلمة وبكل كمية وأنواع الطعام الذي يحددها أخصائي التغذية، حتى لا يحدث تدهور للصحة بشكل أكثر».

وتابع أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية، خلال البث المباشر له عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية، خلال النصائح الذي يقدمها لأصحاب الأمراض المزمنة خاصة مرضى الكلى، قائلًا: «كلنا نفسنا نصوم ونخرج من الشهر الكريم واحنا صحيًا أفضل وبوزن أفضل وصحة للكلى بشكل صحي أكثر من الأول، حتى لا يكون الصيام هو سبب في تدهور الكلى، يجب الالتزام بكمية السوائل المسموح بها وبعدد الوحدات المحددة في الخضراوات والفواكه لوجود البوتاسيوم، مع كمية البروتين ونوعيته ومصادره المسموح بها في النظام الغذائي».

نصائح أثناء الإفطار والسحور

ووجه أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية، نصائح لأصحاب مرضى الكلى، مضيفًا: «يجب تأخير السحور بقدر الإماكن وتعجيل الإفطار مع تقسيم الوجبات على مدار الفترة من أذان المغرب حتى السحور والفجر».