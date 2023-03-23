الامارات | «أمنية»: 6000 تحققت.. والقادم أجمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن وصولها إلى الرقم 6000 في مسيرتها الإنسانية، من خلال تحقيق أمنية الطفلة (إقبال - 14 عاماً) بالحصول على بيانو، لتتمكن من عزف مقطوعاتها الموسيقية المفضّلة، وتطوير مهاراتها في العزف بشكل احترافي.

بدأت رحلة تحقيق أمنية (إقبال)، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون (أدماف)، من خلال زيارة الطفلة مع فريق عمل المؤسسة إلى «مركز الفنون» في جامعة نيويورك أبوظبي، لمقابلة الموسيقار العالمي زانغ هوشين، الذي رحّب بإعطائها بعض الدروس حول كيفية العزف والطريقة الصحيحة لحركة اليد، وفي المساء تمّ اصطحاب (إقبال) مع أفراد عائلتها بسيارة «ليموزين» لحضور حفل موسيقي للموسيقار المُبدع، والاستمتاع بسماع مقطوعاته الموسيقية المميّزة، والتقاط الصور مع الموسيقار لذكريات لا تُنسى.

وفي اليوم التالي فاجأت المؤسسة (إقبال) بوصول البيانو الاحترافي إلى منزل عائلتها، ما رسم السعادة على وجهها مع ضحكات فرح لا توصف.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي: «نفتخر بأن الرقم 6000 ليس مجرد عدد، إنه يمثل شعلة أمل، قوة وسعادة تمّ إيقادها في قلوب 6000 عائلة نحو مستقبل مشرق يحمل في طيّاته التفاؤل بأن القادم أفضل».

وأضاف: «يسعدنا تحقيق أمنية (إقبال)، ومنحها الشجاعة لمواصلة رحلة العلاج بإرادة قوية، فحب الموسيقى والعزف يحملان تطلعاتها إلى غدٍ حافل بالسعادة، والنجاح بتجاوز فترة المرض. ونأمل بأن نتمكّن، وبالدعم الذي لا ينضب من كل أهل الخير على أرض الإمارات، من مواصلة مسيرتنا الإنسانية لتحقيق المزيد من الأمنيات للأطفال المرضى».