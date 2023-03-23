الامارات | دبي في رمضان.. بعيون عالمية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دبي في رمضان.. بعيون عالمية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دبي بأجوائها الرمضانية الجميلة.. بالزينات الملوّنة والأهلّة والنجوم والفوانيس التي تكسو الشوارع والميادين، والأسواق القديمة التي يزداد بريقها خلال الشهر الفضيل، وتحلو زيارتها، إذ تحتفظ بروح المدينة وأصالتها وتمورها وروائح بهاراتها، التي تخطف الأنظار.. كما رصدتها هنا عيون عالمية، وعدسات وكالتي الأنباء الفرنسية و«إي.بي.إيه».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App