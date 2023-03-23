الامارات | دبي في رمضان.. بعيون عالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دبي بأجوائها الرمضانية الجميلة.. بالزينات الملوّنة والأهلّة والنجوم والفوانيس التي تكسو الشوارع والميادين، والأسواق القديمة التي يزداد بريقها خلال الشهر الفضيل، وتحلو زيارتها، إذ تحتفظ بروح المدينة وأصالتها وتمورها وروائح بهاراتها، التي تخطف الأنظار.. كما رصدتها هنا عيون عالمية، وعدسات وكالتي الأنباء الفرنسية و«إي.بي.إيه».