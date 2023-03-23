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الامارات | «معرض آية» يجمع أعمال 36 فناناً

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عجمان ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقطب «معرض آية الفني» 36 مبدعاً من حول العالم، إذ تسعى النسخة الأولى من المعرض، الذي أطلقته دائرة التنمية السياحية في عجمان، إلى إثراء المحتوى الفني بالإمارة خلال شهر رمضان المبارك.

ويقدّم المعرض، الذي يستمر حتى 26 أبريل المقبل في فندق «باهي قصر عجمان»، تجارب فنية مميّزة، ويعرض العديد من الرسومات والأعمال الفنية ذات الطابع الإسلامي، التي تعود إلى مبدعين من: الهند، الفلبين، الجزائر، باكستان، المغرب، مصر، وإيران.

ويدعم المعرض المواهب الفنية، ويوفر لها منصّة متطوّرة للتفاعل مع المجتمع، من خلال عرض أعمالهم في أجواء رمضانية.

وقال مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، محمود خليل الهاشمي: «يُعدّ المعرض فرصة للاحتفاء بفنانين من حول العالم في أجواء رمضانية، ويمكن لجميع أفراد المجتمع التعرّف إلى فنون متنوّعة والاستمتاع بها، ما يؤكد حرص الدائرة على دعم المواهب وتوفير منصّات مبتكرة لعرض إبداعاتها، وإتاحة آفاق جديدة أمامها للنمو والازدهار».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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