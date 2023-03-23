الامارات | أنشطة «سوق المرفأ» حتى الثانية صباحاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «سوق المرفأ» على الواجهة البحرية، في «جزر دبي»، أنه سيحتفي بشهر رمضان المبارك بفعاليات عائلية وأنشطة متنوّعة تعم الواجهة حتى 25 أبريل المقبل.

ووعدت الواجهة البحرية زوّارها بالعديد من الأنشطة المجانية التي ستمتع الزوّار من مختلف الأعمار، بأجواء شهر رمضان الفضيل، إذ تنتشر متاجر الأزياء المؤقتة، ونوافذ بيع المأكولات بأنواعها المتعددة، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بالأطفال.

ويستضيف «سوق المرفأ»، طوال الشهر الفضيل، «سوق رمضان الليلي»، الذي ينظم بالتعاون مع «آيس كاربت»، والذي يشتمل على مفاهيم متنوّعة في عالم المأكولات والمشروبات، وأكشاك تعرض الحُلّي والأزياء حتى وقت متأخر من الليل. وسيستمتع الأطفال بالألعاب المطاطية وورش العمل التفاعلية على مدار الشهر. وستتواصل المغامرات والتجارب التي يخوضها الأطفال من الثامنة مساءً إلى الثانية فجراً.