الامارات | أحمد الجسمي: محطات جديدة وإطلالات فريدة في 3 أعمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للعام الثالث على التوالي، يبتعد الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، عن المشاركة في تجربة الأعمال الإماراتية التراثية، التي أبدع في تجسيد شخصياتها المتنوّعة وأدوارها الفريدة، سواء الكوميدية منها أو التراجيدية، التي كشف الفنان من خلالها عن قدرته على تلوين أدائه واستفاضته في البحث والتعمق في خطوط كل شخصية يجسّدها على الشاشة، ليقدم في العامين الماضيين أدواراً معاصرة في مسلسلات مثل: «اللي نحبهم»، «المنصّة»، «ست الحُسن»، و«عائلة عبدالحميد حافظ»، التي استكمل بها الجسمي تحوله الموفق باتجاه الأعمال التي تقارب هموم المجتمع الإماراتي والخليجي.

محطات جديدة

يطل الجمسي في رمضان هذا العام بثلاثة أعمال درامية، تتباين مضامينها وأحداثها، منطلقاً من مشاركته في مسلسل «أهل الدار»، الذي اشتغل على تفاصيله منتجاً متمرّساً يفقه أصول العملية الدرامية وذائقة عشاقها المتحوّلة، لينحاز لتجربة عمل معاصر يزخر بالرسائل والدروس الإنسانية التي تكرّسها علاقة الآباء بالأبناء، وأنماط استفادة جيل الشباب من خبرة الكبار، مقدماً من خلاله شخصية «سعود»، رجل الأعمال والمقاولات المعروف، الذي يفكر في لحظة يأس في الانتقال مع أصدقاء طفولته للعيش في دار مع أصدقائه الثلاثة، واضعاً شروطه التي تضمن لهؤلاء الأصدقاء الابتعاد، ولو قليلاً، عن هموم الأبناء وإعادة بناء جسور جديدة للتواصل، باعتبار عدم قدرة أي طرف عن الاستغناء عن الآخر.

ورغم أن بطولة الأحداث في «أهل الدار» تبدو جماعية، وموزّعة بين عدد من نجوم الدراما الإماراتية، فإن الجسمي استطاع من خلال توليفة ورشة الكتابة الدرامية، وإدارة المخرج الإماراتي عمر إبراهيم، من إضافة الكثير من لمساته الخاصة على الأداء والحضور، وهو أمر يُحسب لتجربة الفنان.

قضايا اجتماعية

لا تتوقف إطلالة الجسمي الرمضانية على «أهل الدار»، بل تتعداه إلى مشاركة أخرى في بطولة مسلسل «طوق الحرير» للمؤلفة منى النوفلي وبشاير العبدولي، والمخرج أحمد يعقوب المقلة.

تستعرض حلقات المسلسل الجديد قصة تآمر «خولة» على ابنتها (أنسام) التي سلبت منها طفلتها لتعطيها لأخيها (جراح) الذي حرم نعمة الإنجاب، فيما يبدو أن قصة العمل تطرح تجربة خطوة مجددة تخطوها الدراما الإماراتية في اتجاه يعكس أبرز قضايا المجتمع وقصصه الراهنة التي نطالعها على صفحات الإعلام الرقمي ووسائل التواصل، وذلك بالاعتماد على نخبة من نجوم الدراما الإماراتية.

ومع المسلسل الكوميدي الخليجي «بطن وظهر» للكاتب عثمان الشطي والمخرج سعود بوعبيد، يظهر الجسمي في رمضان هذا العام بشكل مختلف عن الأدوار السابقة، حيث يجسّد توأماً بشخصيتين هما: (سهيل) والد توأم البنات الأربع، و(سلامة) والد توأم الأولاد الأربعة الكادح وسط ظروف الحياة الصعبة التي يعيشها، لتربية أبنائه وتوفير حياة كريمة لهم، لاسيما بعد وفاة شقيقه التوأم، وذلك وسط توليفه فريدة من الأحداث والمواقف المتنوّعة التي تميز هذا العمل الكوميدي الخفيف الذي يراهن عليه الجسمي عبر تعاونه الثاني مع المخرج سعود بوعبيد، بعد مسلسل «عائلة عبدالحميد حافظ» رمضان 2022.

سجل حافل

يحمل الجسمي سجلاً فنياً حافلاً بالنجاحات والتكريمات والجوائز المسرحية التي نالها عبر مسيرته الفنية الطويلة وانطلاقته في عام 1975، في الوقت الذي يحفل سجله الفني في الشاشة الفضية بعشرات الأدوار والشخصيات الناجحة التي قدمها كممثل، أو شارك في إنتاجها وتقديمها للجمهور كمنتج وشريك فاعل في تجربة العديد من الأعمال الإماراتية والخليجية من نافذة «جرناس»، التي أسهمت في اكتشاف العديد من التجارب الفنية الجديدة وعشرات الوجوه الإماراتية الشابة الواعدة.

• للعام الثالث يبتعد أحمد الجسمي عن المشاركة في الأعمال الإماراتية التراثية.



• يمتاز الجسمي بالبحث والتعمّق في كل شخصية يجسّدها.