كيف تخسري 16 كيلوجراما من وزنك في رمضان؟ روشتة لـ30 يوما

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبقى شهر رمضان فرصة مناسبة لمن يبحون عن الوزن الصحي والمثالي، خلال 30 يومًا، الأمر الذي أوضحه الدكتور أحمد عمر أخصائي علاج السمنة والنحافة في تصريحاته الخاصة لـ«هن»، مؤكدًا أن هناك عدة نصائح سحرية وصحية تصل بك لفقدان 16 كيلو من الوزن خلال شهر رمضان المبارك.

كيف يمكن فقدان 16 كيلو في رمضان؟

وأوضح الدكتور أحمد عمر أخصائي علاج السمنة والنحافة إن السر في فقدان 16 كيلو من الوزن، يبدأ بعدة خطوات تبدأ بالريجيم من اليوم الأول، على النحو التالي:

- اليوم الأول، ﯾﺳﺗﻣد فيه اﻟﺟﺳم طﺎﻗﺗﮫ ﻣن اﻟﺳﻛر ﺑﺎﻟدم.

- بينما اليوم الثاني، ﯾﺳﺗﻣد فيه اﻟﺟﺳم طﺎﻗﺗﮫ ﻣن اﻟﺟﻠﯾﻛوﺟﯾن، وھو ﺳﻛر ﻣرﻛب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺑد.

- اليوم الثالث، ﯾﺳﺣب اﻟﺟﺳم ﻣن ﻣﺧﺎزن اﻟدھون.

- اليوم الرابع «فري».

وأكد استشاري التغذية، أنه لضرورة الالتزام بالثلاث أيام حتى يكون الرجيم بطريقة صحيحة، خاصة إنه في ھذه اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻧزول اﻟوزن بمعدل من 2 إلى 4 ﻛﯾﻠو أسبوعيًا.

وأشار الطبيب إلى ضرورة أن ﯾﻛون اﻻھﺗﻣﺎم اﻷول ﺑﺎﻟﻧﺷوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻔري، ﺣﺗﻰ يتمكن الشخص ﻣن اﻻﻟﺗزام ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ.

لماذا يزيد الوزن في رمضان؟.. امنع هذه الأمور

أكد الدكتور أحمد عمر أخصائي علاج السمنة والنحافة، إن هناك العديد من الأشخاص يعانون من زيادة أوزانهم باستمرار خلال الـ 30 يوم لاتباعهم بعض الأمور التي يمكن تجنبها والتي جاءت على النحو التالي:

- زﯾﺎدة اﻟوزن حال البدء في حمية غذائية «دايت» ﻗﺑل رﻣﺿﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌل زفقدان الوزن بالفعل «وقتها سهل الجسم يزيد وزنه لأن بيكون في استعداد للزيادة، خاصًة عند الإفراط في تناول الطعام في آخر ثلث من الليل».

- أﺳﺑﺎب ﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻣﺛل التسويف في قرار تناول الغذاء الصحي بعد العيد.

- عدم التوقف عن الطعام بعد العشاء.

- تناول السحور دون نشويات.

- عدم تناول القدر الكافي من المياه.

- عدم ممارسة التمارين الرياضية.