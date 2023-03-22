جزائرية تحترف تصميم ديكورات رمضان باللون الذهبي.. تشجع الأمهات على العبادة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بحلول شهر رمضان الكريم، تتزين البيوت، وتبدأ الأمهات في شحذ همتها، لجعل منزلها مهيئًا لقدوم رمضان، لإدخال البهجة والفرحة على قلوب أبنائها، وتحفزهم على أهمية الاحتفال بشعائر الدين، ولترغيبهم في حب الصلاة والصيام.

فوانيس، وركن للصلاة وديكورات مميزة، تجملت باللون الذهبي، بدأت في تصميمها سارة عزوزي، لتحتفل مع أطفالها بحلول شهر رمضان، تعلمتها بدون كورسات متخصصة، وإنما بالاستعانة بفيديوهات يوتيوب، لتبدع في كل اللمسات التي أضفتها على تصاميمها المختلفة.

تصاميم «سارة» لشهر رمضان

تعيش سارة عزوزي بالجزائر، وتبلغ من العمر 30 عامًا، درست ليسانس كيمياء، احترفت تصميم الديكورات، ورغبت في العمل بها بعيدًا عن تخصصها الدراسي، وتحكي في حوار لها مع «الوطن»، أن البداية كانت بتصميم صغير صنعته لبيتها، ونشرته على أحد الجروبات الخاصة بمنطقتها «ولاد نايل»، بولاية الجلفة، ولاقت إعجابًا شديدًا من جميع المتابعين، لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها، من مجرد التصميم لبيتها إلى الاحتراف.

إبداع «سارة» في تصميم ديكورات مميزة لرمضان

تروي «سارة»، لـ«الوطن» أن تصاميمها لرمضان هذا العام، لم تكن تقليدية، وإنما حاولت أن تجعلها فريدة من نوعها، وبلمسات من اللون الذهبي، تعطي لها طابع ملكي، يبهر عين كل من اطلع عليه: «في الأول كنت أعمل تصاميم عشان بيتي، ولكن لما الناس على الإنترنت شجعتني، فكرت إني اشتغل في هذا المجال، وأجعله مصدر رزق لي».

التحديات التي واجهتها سارة الجزائرية

أعمال المنزل لا تنتهي، وتجد العديد من الأمهات، صعوبة في مباشرة أعمالهن، أو البدء في تحقيق أحلامهن، إذا كان لديها أطفالًا، إلا أن «سارة»، تحدت تلك الظروف، واتبعت شغفها نحو الاحتراف والإبداع: «العمل مع الأطفال وأعباء المنزل ليس سهلًا، ولكن حاولت أوازن بين حبي لهذا العمل، وبين أبنائي».

استخدمت ابنة الجزائر، جهاز إلكتروني، بتطبيق خاص بالتصميم، واشترت آلة تقطيع تعرف بـ«cnc»، لتتمكن من تحويل هوايتها، إلى مصدر دخل خاص بها، يعينها على مشقة الحياة: «حبيت أصمم أشياء لرمضان، خاصة ركن الصلاة، لتشجيع الأمهات على حب العبادة، ولجعل أبنائهم، يحبون رمضان، ويسعدوا بحلوله».