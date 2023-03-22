الامارات | برياني الروبيان «البرياني من أشهر الأكلات التي تتزيّن بها المائدة الإماراتية طوال العام».

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من خيرات الإمارات ومزارعها المستدامة،

تقدم الشيف الإماراتية مريم الزعابي، من «إرث أبوظبي»، مجموعة من الوصفات الصحية سهلة التنفيذ لأكلات مستلهمة من تراث الإمارات بلمسات عصرية. يُعدّ البرياني من أشهر الأكلات التي تتزيّن بها المائدة الإماراتية والخليجية طوال العام، حيث يُعدّ طبقاً رئيساً ومحبباً للكثيرين. ويتم إعداده بوصفات مختلفة، حيث يمكن طبخه مع اللحم أو الدجاج أو غيرهما من المكونات الأخرى. وهنا نقدم وصفة البرياني بالروبيان.

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