آخر ما كتبت «صيدلانية طنطا» قبل أن يقتلها زوجها مع ابنتيها بالغاز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في غضون 30 دقيقة فقط، قرر «عاطف.م» 44 سنة، التخلص من زوجته صيدلانية طنطا منى السروجي، 42 عاما، وابنتيها «زينة» 17 عامًا طالبة بالمرحلة الثانوية، و«جميلة» 7 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي شهدتها محافظة الغربية، قبل ساعات من استقبال شهر رمضان.

جريمة «بشعة» استحضر فيها الأب شيطانه، وقرر التخلص من أسرته، بعدما قام بتسريب الغاز، وتركهما نصف ساعة قبل أن يتأكد أن الثلاثي لفظن أنفاسهن الأخيرة، ليزعم أن الغاز السبب، قبل أن يؤكد الفحص الفني لشركة الغاز أنّ وصلات الغاز سليمة ولا يوجد أي تسريب، وأنّ الغاز فُتح بفعل فاعل، وبإعادة مناقشة الزوج ومواجهته بأدلة الاتهام وأن نوافذ الشقة محكمة ولم يدخلها أي شخص غريب عن الأسرة، انهار واعترف بجريمته مدعيًا أن تراكم الديون عليه كان سببًا في سوء حالته النفسية، وإن الجريمة خطرت على باله قبل ساعات من تنفيذها، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

آخر ما كتبته صيدلانية طنطا قبل قتلها

صيدلانية طنطا منى السروجي، التي عرفها أهالي طنطا بالطيبة وحُسن السمعة، وخدمتها لأهالي بلدها، حتى إنها لم تبخل قط بمعلومة إلا ونشرتها بحسابها الشخصي بموقع «الفيسبوك» حتى يستفاد منها غيرها.

وكان آخر ما كتبته صيدلانية طنطا منى السروجي، هو نشرها لسورة من القرآن الكريم، قبل ساعات من مقتلها على يد زوجها، حيث اعتادت صيدلانية طنطا منى السروجي، نشر سورة من القرآن الكريم يوميًا كورد يومي لمتابعيها، والتي استمرت على نشره بالفعل حتى آخر يوم، 20 مارس 2023.

يذكر أن النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، واتخذت إجراءات أخرى في سبيلِ تحقيق الواقعة وجمع الدليل فيها، وجارٍ استكمال التحقيقات.