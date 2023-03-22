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عرائس «دعاء» تحتفل بشهر رمضان.. «فرحانة وبتغني وحوي يا وحوي»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«دعاء» تحتفل بشهر رمضان بعرائس مختلفة

في شهر رمضان يتم طرح أنواع مختلفة من الفوانيس التي تتفاوت بين المستورد والمحلي والتقليدي، ولكن ما فكرت فيه دعاء لاشين هو صناعة فوانيس في شكل عرائس رمضانية بطابع محلي وغير تقليدي، ترتدى ملابس متفقة مع ثقافتنا، تتشابه مع عاداتنا وتقاليدنا الرمضانية، لتصنع عرائس بثوب رمضاني بألوان مبهرة، يحبها كل من يراها. ‏

‏بداية فكرة صناعة العرائس

«فكرة العروسة الرمضانية جاءت لي من العرائس الموجودة بالأسواق، فأحسست أنها غير لافتة للنظر أو ممتعة، فاشتريت أول دمية بلاستيكية من صناعة محلية مصرية، وصممت لها فستان بقماش أزرق رمضاني، ذات نقوش شعبية تراثية، وصممت كل ما يخصها بيدي من الطرحة إلى الفانوس والإكسسورات، بخامات مصرية خالصة»، بحسب دعاء لاشين، صانعة العرائس المحلية الرمضانية، لـ«هُن».

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عروسة رمضانية بطابع أهلًا رمضان

واستكملت حديثها: «صممت العروسة من الألف إلى الياء بصناعة مصرية، وأصبحت عروسة رمضانية، طولها 40 سم، حاملة فانوس مصري، مرتدية إكسسوارات مصرية، وجعلتها مناسبة للأطفال والكبار بأشكال وألوان مختلفة، وبخامات مصرية وقماش الخيامية»، إذ أنها بذلك طورت الفكرة من شكل العروسة الشعبية التقليدية إلى التصميم المميز للعروسة التي تغني وحوي يا وحوي وأهلًا رمضان.

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أُمنية وحلم «دعاء» للعرائس الرمضانية

وتحول نموذج العرائس الرمضانية إلى منتج رائج بين الجميع، وحصلت على إعجاب الكثيرين: «أعجب كل الناس بشغلي، وكل مناسبة أصبحت لها تصميم خاص، وكل عروسة بتاخد وقت على حسب تصميمها والشغل المطلوب فيها، وبدأت التفرغ لها، وتنفيذ الكثير من العرائس وأتمني تصديرها للخارج»، بحسب دعاء.

وتمنت «لاشين»، أن تصل العروسة الرمضانية التي تصنعها إلى العالمية، تحت شعار «عروستك فانوسك»، لافتة إلى أنها تمتلك العديد من الأفكار للعرائس، فمازالت تعمل على عروسة ستطلق عليها: «جدتي وحكاويها والدنيا وما فيها»، تكون اسمها الجدة دودو، وتقص حكاوي رمضانية للأطفال، وتعمل على طرحها خلال العام أو رمضان المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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