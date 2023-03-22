كيفية صلاة التراويح في المنزل.. اعرف عدد الركعات وأين تقف السيدات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتساءل الكثير من السيدات عن كيفية صلاة التراويح في المنزل في شهر رمضان المبارك، خاصة أن العديد منهن لا تقوى على الصلاة بالمسجد، بينما يفضل البعض وفقاً للسنة أداؤها في المنزل، بدلًا من الخروج.

كيفية صلاة التراويح في المنزل

كيفية صلاة التراويح في المنزل، سؤال رد عليه الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، موضحا أفضل دعاء يقال، وذلك في السطور التالية.

وأوضح رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إن صلاة التراويح في المنزل مثلها كمثل غيرها من الصلوات، ففي البداية يستقبل المصلي القبلة ويبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح سرا، وفيما بعد يكمل الركعتين كالمعتاد ويسلم، ثم يبدأ من جديد، مع تكرار ذلك في كل ركعتين من صلاة التراويح، ويتم استكمالها إما بثماني ركعات أو 10 ركعات أو حتى 20 ركعة، وفقا لما يستطيع، فلا حرج في ذلك.

ما عدد ركعات صلاة التراويح في المنزل؟

وأضاف «الأطرش» في تصريحات إعلامية، أن صلاة التراويح تشمل 20 ركعة دون صلاة الوتر، ومن ثم تؤدى الوتر ثلاث ركعات، بمعنى أن تُصلى التراويح ركعتين ركعتين، ويسلم المصلي بعد كل ركعتين.

كيفية صلاة التراويح في المنزل.. هل هناك شروط؟

أوضح «الأطرش» أنه إذا صلى الرجل بزوجته وأولاده، يجب أن تقف زوجته خلفه، أما إذا صلى الرجل بابنه فيجب أن يقف بجانبه على اليمين، وإذا صلى بكليهما فيقف ابنه بجانبه وزوجته خلفه.

‏ وعلى الجانب الآخر، إذا صلى الرجل بأولاده الذكور والإناث مع زوجته، فيقف الذكور في الصف الأول خلفه، وتقف الإناث في صفٍ آخر خلفهم.

دعاء صلاة التراويح في المنزل

وعن الدعاء عند صلاة التراويح في المنزل، تردد قائلا: «اللهم أهدنا فيمن هديت وعافني فيمن عافيت،وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا وأصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا والصلاة والسلام على رسول الله».