حقيقة سقوط الأمطار غدا في أول يوم رمضان.. نصائح للأمهات لحماية ابنائهن في الصيام

القاهرة - سمر حسين - ماما

ساعات قليلة ويبدأ شهر رمضان المبارك، بينما يتساءل البعض عن أحوال الطقس ودرجات الحرارة، وفي هذا الصدد، أجابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على السؤال المتوقع، من خلال بيان بشأن درجات الحرارة غدا وحالة الطقس في أول أيام رمضان الموافق الخميس 23 مارس.

طقس أول يوم رمضان

وبالنسبة لحالة الطقس غدًا، أول يوم رمضان، توقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب بيان الأرصاد، من المتوقع أن يشهد طقس غدا حالة من نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية، ولكن على فترات متقطعة.

حقيقة سقوط الأمطار غدًا في أول يوم رمضان؟

وفقًا لما ذكره بيان الأرصاد بشأن الطقس غدا في أول أيام رمضان، من المتوقع بالفعل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ولكن على فترات متقطعة، فضلًا عن التوقع بسقوط أمطار خفيفة، وذلك على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كيف تحمي أسرتك من تقلبات الطقس؟

وتخشى العديد من الأمهات إصابة ابنائهن بالأمراض أو فيروسات البرد بسبب التقلبات الجوية، خاصة إن الساعات القادمة وفقًا للأرصاد ستشهد العديد من التقلبات بين الطقس الحار صباحًا، وهطول الأمطار الخفيفة ليلًا، ما يدفعهن للبحث عن سُبل الوقاية وحماية ابنائهن.

نصائح للأمهات مع تغير الجو

وكانت وزارة الصحة والسكان، حددت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للأمهات للتعامل مع تغيرات الجو، خاصة في أوقات الصياح وحاجة الجسم للماء والغذاء الصحي.

وجاءت نصائح وزارة الصحة والسكان، على النحو التالي:

- ضرورة الالتزام بجميع إجراءات الوقاية لتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة من فيروسات البرد.

- المحافظة على ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في فترة الساعات المتاخرة من الليل.

- ارتداء الملابس القطنية والفاتحة أوقات الحر.

- تناول الأطعمة والمشروبات التي تساعد على التدفئة ليلًا مثل الشاي والشيكولاتة الساخنة والحليب.

- تناول القدر المناسب من المياة عند الإفطار، والعصائر الطبيعية، والمشروبات التي تحتوي على فيتامين سي لتقوية المناعة.

- عند الإفطار يجب تناول الشوربة بمختلف أنواعها، مع السلطة والخضروات.