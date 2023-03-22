الامارات | هذا ماتفعله 500 خطوة يوميا في صحتك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجدت دراسة جديدة أن المشي 500 خطوة في اليوم، مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية أو قصور القلب بنسبة 14٪ ، وفقًا لبحث أولي تم تقديمه في مركز القلب الأمريكي.

وأعلن الدكتور إيرن دولي وهو أستاذ مساعد في علم الأوبئة في جامعة ألاباما في كلية برمنغهام للصحة العامة وباحث رئيسي في الدراسة أن أهمية الدراسة تتمثل في تركيزها على الأعمار المتقدمة وذلك " فيما ركزت معظم الدراسات على البالغين في بداية العمر إلى منتصف العمر مع أهداف يومية تبلغ 10 آلاف خطوة أو أكثر، والتي قد لا تكون قابلة للتحقيق بالنسبة للأفراد الأكبر سنًا.

وكان المشاركون في التحليل الحالي وفقا لموقع "ساينس ديلي " جزءًا من مجموعة دراسة أكبر تضم 15ألف بالغًا تم تجنيدهم في الأصل للدراسة المستمرة لمخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات لتقييم الارتباط المحتمل بين عدد الخطوات اليومية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحلل الباحثون البيانات الصحية لـ 452 مشاركًا استخدموا جهاز مقياس تسارع مشابه لعداد الخطى ، يتم ارتداؤه عند الورك ، ويقيس خطواتهم اليومية. كان متوسط عمر المشاركين 78 عامًا ؛ 59 % من النساء .

تم ارتداء الأجهزة لمدة ثلاثة أيام أو أكثر، لمدة عشر ساعات أو أكثر، وكان متوسط عدد الخطوات حوالي 3500 خطوة في اليوم. على مدار فترة المتابعة التي استمرت 3.5 سنوات ، عانى 7.5 ٪ من المشاركين من أمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل أمراض القلب التاجية أو السكتة الدماغية أو قصور القلب.

واستخلص التحليل النتائج التالية :

مقارنة بمتوسطي العمر الذين قطعوا أقل من 2000 خطوة في اليوم، فإن البالغين الذين قطعوا ما يقرب من 4500 خطوة في اليوم كان لديهم خطر أقل بنسبة 77٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كل 500 خطوة إضافية يتم اتخاذها يوميًا كانت مرتبطة بشكل متزايد بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14٪.

وعلق الطبيب دولي على النتائج قائلا " من المهم الحفاظ على النشاط البدني مع تقدمنا في العمر، ومع ذلك، يجب أيضًا تحقيق أهداف الخطوات اليومية. لقد فوجئنا بأن 500 خطوة، من المشي كان له مثل هذه الفوائد القوية لصحة القلب" وأضاف "في حين أننا لا نريد التقليل من أهمية النشاط البدني عالي الكثافة ، فإن تشجيع الزيادات الصغيرة في عدد الخطوات اليومية له أيضًا فوائد كبيرة في القلب والأوعية الدموية. إذا كنت بالغًا أكبر من 70 عامًا ، فابدأ بمحاولة الحصول على 500 أخرى خطوات في اليوم ".

ويمكن للجميع تحسين صحة القلب والأوعية الدموية باتباع أساسيات الحياة وفقا لجمعية القلب الأمريكية وذلك عبر " تناول طعام صحي ، وممارسة النشاط البدني ، وعدم التدخين ، والحصول على قسط كافٍ من النوم ، والحفاظ على وزن صحي ، والتحكم في مستويات الكوليسترول والسكر وضغط الدم"

وتحصد أمراض القلب والأوعية الدموية أرواحًا كل عام في الولايات المتحدة أكثر من جميع أشكال السرطان وأمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة مجتمعة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.