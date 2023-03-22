بدائل «حلويات رمضان» لمرضى ضغط الدم.. بينها التوت والتفاح

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد حلويات شهر رمضان، من أشهى الأطعمة التي تنتظرها السيدات، ليستمتعن بمذاقها اللذيذ، مثل الكنافة والقطايف، بينما هناك فئات لا يفضلن أن تناولها، خاصة مرضى ضغط الدم، لما لها من جوانب غير إيجابية، ويمكن أن تؤثر على صحتهن بشكل كبير.

تناول الحلوى بكميات كبيرة، يؤدي إلى زيادة الوزن والتراكم الدهون في الجسم، خاصة إذا كان من يتناولها من مرضى ضغط الدم، ولكن خير الأمور الوسط، فيمكن أن تحصل على قطع صغيرة غير مضاف إليها كميات كبيرة من السكر أو العسل، وتستعرض «هن»، خلال التقرير التالي، الحلويات التي يمكن أن يتناولها مرضى ضغط الدم، وأهم البدائل المناسبة لهم.

تعرف على الحلويات المسموح بها لمرضى ضغط الدم

وقالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، ورئيس قسم المناعة والبكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن مريض ضغط الدم، غير مسموح له بتناول الحلويات المقلية، أو الحادقة، موضحة أن كل حالة تختلف عن الآخرى، وفقًا لمستوى ضغط الدم لديه، بالإضافة إلى أن مريض الضغط المرتفع، لا ينصح بتناوله للحلوى على الإطلاق.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن تناول مريض الضغط للحلويات والسكريات، يؤدي إلى وجود ترسبات على الشرايين، وتزود من ترسبات الكوليسترول، مما يؤدي إلى الكثير من المخاطر الصحية لجسم الإنسان، فضلا عن أنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات، التي تتسبب في ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية بالدم، وعند تراكمها على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، تحدث الإصابة بتصلب الشرايين، ومن ثَم يرتفع الضغط.

الفواكه بديل للحلويات في رمضان لمرضى ضغط الدم

وتباعت الدكتور نهلة، في تصريحات لها مع «الوطن»، أنه يمكن لمرضى ضغط الدم، تناول الفواكه كبديل صحي وآمن للحلويات في رمضان، مثل التوت، والتفاح، كونه يحتوي على الألياف القابلة للذوبان، وبإمكانها أن تمنع الكولسترول من التراكم في بطانات جدران الأوعية الدموية، وهذا يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.