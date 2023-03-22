كيف تتجنب صعوبة الإحساس بالجوع والعطش أثناء الصيام؟ استشاري مناعة تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد شهر رمضان، من أفضل شهور السنة، إذ ينتظره المسلمون بلهفة واشتياق، ولكن البعض يجد صعوبة في عدد الساعات الطويلة التي من المفترض أن يصومها في اليوم، لأنها تصل إلى أكثر من 16 ساعة، كما تعاني الكثير من السيدات، من صعوبة تحمل الجوع والعطش خلال الصيام، وتشعر بالتعب والإرهاق بسبب الامتناع عن الطعام والشراب طوال النهار، بالإضافة إلى الأعمال الكثيرة التي تقوم بها قبل موعد الإفطار.

وللتغلب على هذه المشكلة، تستعرض «هن»، أفضل الطرق للتغلب عل مشكلة الشعور بالعطش والجوع، طوال ساعات الصيام في اليوم، وذلك خلال التقرير التالي.

تعرف على أسباب الشعور بالعطش والجوع في رمضان

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، إن صعوبة تحمل العطش والجوع في أوقات الصيام، ترجع بنسبة كبيرة إلى النظام الغذائي غير الصحي، الذي يتبعه بعض الأشخاص في رمضان، مثل تناول أطعمة تساعد على زيادة نسبة العطش، أو وجبات خفيفة سريعة الهضم، وبالتالي بعد مرور ساعات قليلة من الصيام، تبدأ المعدة في هضمها، وفي أثناء عمل المرأة في المنزل، أو خارجه للتسوق من أجل شراء طلبات البيت، تشعر بالإرهاق الشديد والتعب، لذا لابد من الاهتمام بالنظام الغذائي أولًا حتى نقلل من هذه المشكلة.

الأطعمة التي تسبب العطش والجوع في رمضان

وأضافت الدكتور نهلة في حديثها مع «هن»، أن الشعور بالشبع خلال الصيام، لا يعتمد على كمية الطعام التي يتناولها الشخص خلال فترة الإفطار ولكن على نوعيته وكيفية تناوله، موضحة أن من الضروري تجنب الأطعمة المقلية، وكثيرة الملح، بالإضافة إلى أهمية تناول كمية كبيرة من الخضروات المتنوعة، خلال وجبة السحور، وينصح بتناول كوب من المياه، كل ساعة من وقت الإفطار وحتى موعد السحور.

كما كشفت الدكتور أوسما غني، اختصاصية التغذية الشاملة، لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، عن أن الصوم يفيد أجسامنا ويعطيها قسطًا من الراحة، وقالت إن الصوم يدفع أجسامنا نحو طريق الشفاء.