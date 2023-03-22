نظام غذائي في رمضان لإنقاص الوزن.. امشوا كتير واهتموا بالخضار والفاكهة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع قدوم شهر رمضان، يبحث كثيرون خاصة النساء والفتيات، عن نظام غذائي في رمضان لإنقاص الوزن، حتى يظهرون بشكل أنيق وقوام ممشوق، من خلال اتباع أنظمة صحية تتناسب مع طبيعة الأطعمة والحلوى التي توجد على المائدة الرمضانية، وخلال العزومات وتجمع الأسر والأصدقاء، إذ تعاني بعضهن من زيادة كبيرة في الوزن، ويحاولن البحث عن طرق وحلول سريعة لفقدان الوزن، والعودة إلى ما كن عليه من قبل، والاستمتاع بأجواء عيد الفطر بعد انتهاء الشهر الكريم.

نظام غذائي في رمضان لإنقاص الوزن

تحدث الدكتور محمود ناصر، أخصائي التغذية العلاجية لـ«هُن»، عن نظام غذائي في رمضان لإنقاص الوزن، إذ يقول: «يجب الاعتماد على تناول العصائر في شهر رمضان، التي تساعد على تخفيف الوزن، من بينها الجوافة والكيوي والتمر الهندي والبرتقال والكركدية، لكن بدون سكر، والتي تعمل على حرق كثير من الدهون، وتفيد الجسم وتمده بالطاقة خلال فترة ساعات الصوم في اليوم التالي».

وعن أفضل نظام غذائي في رمضان لإنقاص الوزن، يوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنه يجب عمل جدول منظم بداية من أذان المغرب حتى السحور، إذ يفضل الإفطار على كوبين من الماء، و3 تمرات مع لبن خالي الدسم، أو تناول عصير طبيعي خالي من السكر.

ممارسة رياضة وتناول الخضراوات والفاكهه

نصح أخصائي التغذية العلاجية الفتيات بشكل خاص بضرورة شرب الماء بمعدل كوب كل ساعة بعد الإفطار في رمضان، للحفاظ على نضارة البشرة والشعر ورطوبة الجلد: «يجب تناول الشوربة الدافئة على مائدة الإفطار، ثم الإكثار من تناول السلطة الخضراء، لما فيها من مكونات أساسية تساعد الجسم على تقويته، وتساعد أيضًا على حرق الدهون، كما يفضل أيضا تناول كميات متوازنة من البروتينات والنشويات، مع الإكثار من الفواكه والمشروبات الساخنة».

لفت إلى ضرورة الحرص على ممارسة الرياضة خاصة المشي، حتى لا تتراكم الدهون في الجسم، ويكون أكثر عرضه لاكتساب وزن كبير، متابعا: «كلوا تفاح وبطيخ وكابوتشى وخس على الفطار».