أضرار التمر الهندي البودرة.. يهدد بمشكلات صحية لمرضى الكلى والكبد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر التمر الهندي، من أهم المشروبات الأساسية خلال شهر رمضان الكريم، الذي يفضل كثيرون تناوله مع أذان المغرب، بجانب السوبيا، وغيرهما من المشروبات، كونه يتميز بطعمه اللذيذ والشهي، وتفضل السيدات إعداده داخل المنزل، لكن ربما يبدي البعض تخوفه من أضرار التمر الهندي البودرة، الذي يختلف في طعمه ولونه عن الطبيعي.

أضرار التمر الهندي البودرة

تحدثت الدكتورة مروة شعير أستاذ مساعد الأغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية، عن أضرار التمر الهندي البودرة، على الصحة، رغم أنه من أساسيات مشروبات شهر رمضان، قائلةً: «بعض الأنواع تكون مجهولة المصدر وتحتوي على تركيبة غير طبيعية، مثل ملح الليمون الذي يعطي المذاق الحامض، أي يكون عبارة عن مجرد نكهة فقط، ولون بشكل التمر الهندي، كما إنه يحتوي على مواد صناعية يمكن أن تتسبب في كثير من المشكلات الصحية، التي تؤثر بالسلب على الجسم، خاصة في شهر رمضان الكريم».

وتابعت «مروة»، الحديث عن أضرار التمر الهندي البودرة: «يحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية الكبيرة، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، بخلاف مكسبات اللون والطعم، ما يمكن أن تسبب ضرر على الكبد والكلى».

صبغة ومكسبات لون وطعم

«اللون الأسود بيكون عبارة عن صبغة»، تواصل خبيرة الأغذية الحديث عن أضرار التمر الهندي البودرة، الذي يختلف في مكوناته عن الطبيعي، مضيفةً: «يحتوي على ألوان صناعية وملح الليمون والسكر، وأغلب الأنواع التي تُباع في الأسواق ليس عليها رقابة، لذا يجب الاعتماد على الأنواع الطبيعية غير الضارة بالصحة، للوقاية والعلاج، خاصة لمرضى القلب والسكري والأمراض المزمنة».