فوائد الصيام للجسم لا يمكن حصرها.. طريق صحي لخسارة الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء صيام أول أيام شهر رمضان الكريم، وبجانب أجره الكبير، من حيث الناحية الدينية، فإن فوائد الصيام للجسم لا يمكن حصرها.

ويرغب كثيرون في معرفة ما يمكن أن يقدمه الصيام للجسم من فوائد، تساعد على الحفاظ على الجهاز المناعي، بالإضافة إلى الصحة النفسية والجسدية.

ما فوائد الصيام للجسم؟

قال الدكتور حاتم خليل، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بطب قصر العيني، في حوار ببرنامج «الحكيم في بيتك»، الذي يعرض على فضائية «سي بي سي»، إن الأطباء غير المسلمين، أوصوا بأهمية وضرورة الصيام المتقطع، لما له من كثير من المزايا والفوائد الصحية، غير مدركين أنه أمرا دينيًا أمرنا به الإسلام.

وأضاف خليل، أن فوائد الصيام للجسم، تتشابه كثيرا مع الصيام المتقطع، فهو عبارة عن 16 ساعة، ينقطع فيها الشخص عن تناول أي نوع من الأطعمة، و8 ساعات يعاود الأكل فيها مرة أخرى، لكن بضوابط معينة، وفقًا لما تسمح به حالته الصحية.

وأوضح أن الفرق بين الصيام العادي والمتقطع، أن الأخير يمتنع فيه الأشخاص عن الأكل فقط، وبإمكانهم أن يشربوا المياه، أو أي نوعا من السوائل، بشرط عدم إضافة السكر إليها.

أبرز فوائد الصيام للجسم

أكد استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، أن فوائد الصيام للجسم كثيرة، ومن أبرز هذه الفوائد ما يلي:

- يساعد على زيادة حرق الدهون.

- فقدان الوزن بشكل سريع في حالة الامتناع عن تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة.

- يعد الانقطاع عن تناول الطعام لعدد معين من الساعات، يبدأ الجسم في استخدام الدهون كمصدر من مصادر الطاقة.

- الصيام يساهم بشكل كبير في راحة الجهاز الهضمي، بسبب الامتناع عن تناول الأطعمة والسوائل، ما يسهل عملية حرق الدهون، وتحويلها إلى مصادر للطاقة بسهولة.