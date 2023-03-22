طريقة عمل الزبادي بالفراولة في البيت.. سهلة التحضير والطعم لذيذ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الزبادي من الأطباق المهمة، على مائدة سحور رمضان، ويفضل كثيرون تناوله بأطعمة مختلفة، وتسعى ربات البيوت لمعرفة طريقة عمل الزبادي بالفراولة، نظرا لفوائد المختلفة، كونه مرطبًا جيدًا للجسم والبشرة، فضلا عن أنه يساعد على الهضم، ويقلل من فرص إصابة البشرة بالجفاف، بسبب ساعات الصيام الطويلة.

طريقة عمل الزبادي بالفراولة

نستعرض طريقة عمل الزبادي بالفراولة في المنزل، على خطى الشيف فاطمة أبو الحاتي، التي تقدم وصفات سهلة في متناول السيدات وعلى قد الإيد.

مقادير الزبادي بالفراولة

كيلو حليب طازج.

نصف كيلو فراولة نظيفة ومقطعة مكعبات صغيرة.

نصف كوب سكر.

كوب زبادي.

عصير نصف ليمونة.

طريقة عمل الزبادي بالفراولة

طريقة عمل الزبادي بالفراولة بالخطوات:

- ضعي طاسة على النار، وضعي بها الفراولة، ونصف كوب من السكر واخلطي جيدًا، واتركيها تغلي، ثم ضعي عصير نصف ليمونة، وقلبيها واتركيها لمدة 5 دقائق، ثم اغلقي النار واتركيها جانبًا لتبرد.

- وضع كمية مناسبة من الحليب في أحد الأوعية على درجة حرارة مرتفعة، واستمري بالتقليب حتى يغلي، ثم اتركيه يبرد، ليصبح دافئ فقط، وغير ساخن.

- مراعاة أخذ كوب من الحليب، وضعيه فى الخلاط، وضيفي معه كوب الزبادي واضربيهم جيًدا.

- ضيفي الكمية السابقة من الزبادي، على باقى الحليب الدافئ وقلبي.

- احضري أكواب الزبادي، وضعى بها ملعقة من الفراولة المجهزة للزبادي، وضيفي باقي الكوب بالحليب المخلوط به زبادي.

- اشعلي الفرن لمدة 5 أو 7 دقائق، ليكون أكثر دفئًا.

- احضري صينية وضعى بها الأكواب، وصبي بها ماء ساخن جدُا، حتى تصل المياه لربع الصينية.

- ضعي الصينية في الفرن على الرف الأوسط، واتركيها لمدة 4 ساعات.

- اخرجيها، وغطيها، وضعيها فى الثلاجة لمدة 4 ساعات آخرى، أو حتى يحين موعد السحور، وتكون حينها جاهزة لتتناوليها مع عائلتكِ، وتحصلي على مذاق شهي ولذيذ.