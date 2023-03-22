الامارات | مكتبة جرير في الشارقة.. على مساحة 6011 متراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم مكتبة جرير الواقعة على شارع جادة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في منطقة مويلح بمدينة الشارقة.

وتجول سموه في أرجاء المكتبة مستمعاً إلى شرح من القائمين عليها حول محتوياتها وما تضمه من مختلف الإصدارات والأدوات والأجهزة المكتبية والمعرفية والتقنية والتي توفر كل المستلزمات التي تخدم القراء والطلبة والباحثين والأطفال وغيرهم.

وتضم المكتبة عدداً من الأقسام موزعة ما بين الكتب العربية والأجنبية منها الكتب الدينية في الدراسات الإسلامية والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وكتب اللغة العربية، بالإضافة إلى الكتب والمراجع المتنوعة في التراجم والسير والتاريخ والسياسة والاقتصاد والقانون والفلسفة وعلم النفس والروايات والقصص والكتب التعليمية.

وتحوي المكتبة قسماً خاصاً لمنشورات القاسمي، تعرض فيه كامل مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وعددها 81 مؤلفاً تتوزع على ضروب المعرفة المختلفة بين الأدب والتاريخ والتحقيق والمسرح.

وتقع المكتبة على مساحة 6011 متراً مربعاً وتوفر مساحة عرض تبلغ 3566 متراً مربعاً، وتم تصميمها بالنمط المعماري المعاصر على شكل مكعب مصمت يتزين في أعلاه بمظلة معدنية تحيط المكتبة بالكامل، ويوفر هيكلها المعدني الظل لمساحات واسعة من كل جهات المبنى وتعطيه طابعه الهندسي المميز. ويتميز مبنى المكتبة بالإضاءة المستدامة والمستمدة من أشعة الشمس المباشرة طوال اليوم، من خلال النوافذ الزجاجية على طول الواجهات الرئيسة في الطابق الأرضي، إضافة لوجود نوافذ عامودية بالطابق الأول توفر إضاءة جزئية لأماكن العرض ولحماية الكتب من الإضاءة المباشرة.