طريقة عمل البسبوسة الجاهزة في رمضان.. إليك تكات وأسرار المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ما إن ينتهي أفراد الأسرة، من تناول وجبات الإفطار الشهية والدسمة على المائدة الرمضانية، تبدأ ربة المنزل في تقديم الحلوى من أشهى الأصناف والأنواع، من بينها البسبوسة، التي تتمتع بجاذبية خاصة بين الكبار والصغار، ودائما ما تبحث السيدات على طريقة عمل البسبوسة الجاهزة في المنزل، مثل محلات الحلويات، بأشكال وأصناف مختلفة، حتى يمكن تناولها بعد الإفطار في التجمعات الأسرية والعائلية.

طريقة عمل البسبوسة الجاهزة

نقدم طريقة عمل البسبوسة الجاهزة في المنزل، على طريقة الشيف سالي فؤاد، التي تقدم وصفات سهلة للسيدات وربات المنازل في شهر رمضان، ونبدأ بالمقادير:

2 كوب سميد.

½ كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

كوب زبادي.

½ كوب سمنة بلدي.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

الشربات:

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

عصير نص ليمونة.

ملعقة كبيرة سمنة.

الزينة:

قشطة طازجة.

فستق مجروش.

طريقة عمل البسبوسة الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة الجاهزة، بالخطوات:

- الخطوة الأولى: خلط السمنة مع السميد وتبسس بأطراف الأصابع، مع مراعاة عدم العجن فيها.

- الخطوة الثانية: إضافة السكر والعسل والزبادي والبيكنج بودر، ويقلب حتى تتجانس المكونات فقط.

- الخطوة الثالثة: صب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة أو الطحينة، ويدخل الفرن على درجة 200، لمدة 30 دقيقة، أو حتى اللون الذهبي.

- الخطوة الرابعة: تسقى بالشربات الساخن، فور خروجها من الفرن، ثم تغطى حتى تبرد تماما.

- الخطوة الأخيرة: تزيين البسبوسة بالقشطة والفستق المجروش.

لعمل الشربات:

يوضع الماء والسكر على النار، حتى الغليان، ثم يضاف عصير الليمون، ويترك ليغلي قليلا، وتوضع السمنة عليه، قبل صبه على البسبوسة.

تكات نجاح البسبوسة

- يمكن أن تحتاج البسبوسة، وقتا أطول في الفرن، حتى يصبح لونها ذهبيا.

- المقادير المشار إليها لصينية مقاس 28 أو 30.

- للحصول على قوام بسبوسة «طرية» أكثر، يمكن زيادة نصف كوب ماء لمقادير الشربات، وتكون الصينية جاهزة للتناول في شهر رمضان والعزومات.