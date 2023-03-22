طريقة عمل الزبادي البيتي في 8 خطوات.. طبق أساسي على سحور رمضان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

على مائدة السحور في شهر رمضان، تحجز الزبادي موقعًا أساسيًا خلال الشهر الكريم، إذ يعتبر من الأساسيات عند الأسر، خاصة أنه يساعد على الإحساس بالشبع خلال ساعات النهار، وإراحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى عديد من الفوائد الصحية.

وتحاول ربات البيوت البحث عن طريقة عمل الزبادي البيتي، بوصفات سهبة غير تقليدية، وبنكهات متنوعة، مثل ما تلك التي تُباع في المحال، حتى تقدمها للأسرة للاستفادة من فوائدها الصحية.

طريقة عمل الزبادي البيتي

نستعرض طريقة عمل الزبادي البيتي في المنزل، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات سهلة في متناول السيدات وعلى قد الإيد، ونبدأ بالمقادير:

كيلو لبن دافئ.

علبة زبادي.

ماء ساخن.

طريقة عمل الزبادي البيتي بالخطوات

نوضح طريقة عمل الزبادي البيتي، بالخطوات:

- الخطوة الأولى: غلي اللبن العادي، وتركه حتى يهدأ ويبرد قليلًا.

- الخطوة الثانية: مراعاة تقليب اللبن بين الحين والآخر، حتى لا يُكون «وش»، ويؤثر على جودة الزبادي.

- الخطوة الثالثة: إضافة ملعقة من اللبن البودر، ثم إضافة الزبادي وضربه جيدًا في الخلاط، للحصول على قوام الزبادي العادي.

- الخطوة الرابعة: تدفئة الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق.

- الخطوة الخامسة: إطفاء الفرن ووضع الزبادي في أكواب زجاجية أو فخار، مع ضرورة تغطيتها بواسطة غطاء أو ورق استرتش.

- الخطوة السادسة: تسخين ماء ووضعه في الصينية، ثم يوضع فيها أكواب الزبادي.

- الخطوة السابعة: إدخال الصينية في الفرن، وتركها لمدة 12 ساعة، بدون تحريكها نهائيا، حتى يصبح الزبادي متماسك بعد الانتهاء من مرحلة التخمير.

- الخطوة الثامنة: ترك الزبادي في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى يتماسك، وقد تصل صلاحيتها إلى أسبوع فقط، في المنزل كونها من الأشياء والأطعمة التي تفسد بشكل سريع.