فوائد صحية لـ«ياميش رمضان».. يقلل الكوليسترول وغني بالبروتينات

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة ثناء شعبان، أستاذ بالمركز القومي للبحوث، إنّ الياميش أحد المعالم المرتبطة بشهر رمضان المبارك في العديد من البلاد العربية والأسلامية، ويشمل مجموعة من الفواكه المجففة مثل البلح والمشمش والزبيب والتين والبرقوق «القرصيا» والمكسرات بكل أنواعها كاللوز والبندق والكاجو وعين الجمل.

وأشارت إلى أنّ ثمار النُقل، أي المكسرات، لها فوائد عديدة على صحة الإنسان، نظرا لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والماغنسيوم والزنك والحديد والفوسفور، فضلا عن الفيتامينات مثل أ، ب، هـ وغيرهم، إلى جانب غنائها بالألياف والبروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية.

ثمار النُقل «المكسرات» غنية بالزيوت

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ ثمار النُقل «المكسرات» غنية بالزيوت ولكنها تعد دهون صحية غير مشبعة، وتشكل أهمية كبرى لخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم «الكوليسترول منخفض الكثافة»، مما يساعد ويساهم في حماية الأوعية الدموية من تصلب الشرايين والجلطات.

المسكرات تحمي الجهاز العصبي

وتابعت أستاذ بالمركز القومي للبحوث، أنّ ثمار النُقل تحمي الجهاز العصبي، وتقي من أمراض الزهايمر والسرطان والإصابة بالفيروسات المختلفة، إلى جانب قدرتها على تعزيز صحة الجسم، نظرا لاحتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، خاصة أوميجا 3، موضحة أنه لا بد من الإفطار على تمر ولكن بكميات معتدلة غير كثيرة، كونها يحتوي على كمية سكريات كبيرة، إذ يكون سكر الدم منخفض بسبب طول فترة الصيام.