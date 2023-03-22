هل يجوز صوم يوم قبل رمضان للقضاء؟.. «الإفتاء» توضح شروط التأجيل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هل يجوز صوم يوم قبل رمضان للقضاء؟ سؤال يشغل بال كثير من الناس كل عام، مع قرب حلول أول أيام الشهر الكريم، إذ يفضلن قضاء ما عليهن من أيام صيام مؤجلة من العام الماضي، حتى يتثنى لهن الصيام بأريحية دون الشعور بالذنب أو الإثم نتيجة العذر وفترة الطمث، التي تجعل البعض منهن يضطر لإفطار بعض الأيام.

هل يجوز صوم يوم قبل رمضان للقضاء؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى في دار الإفتاء، على سؤال هل يجوز صوم يوم قبل رمضان للقضاء؟ خلال بث مباشر عبر المنصات الرسمية لدار الإفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي، المخصص للرد على كل الأسئلة التي تدور في أذهان البعض وتؤرقه كل عام، ويبحث عن الإجابات حسب الشرع والسنة، ومن خلال الرجوع إلى كبار الفقهاء سواء في الأزهر الشريف أو الإفتاء.

وقال عاشور: «الأصل هو أن تقضي المرأة الأيام التي أفطرت فيها خلال رمضان، قبل أن يأتي رمضان التالي، حتى لا تكون آثمة شرعًا، بسبب وجود وقت كافٍ للصيام».

حالات يستثنى فيها النساء من الصوم

أشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن هناك حالات يستثنى فيها صيام ما تبقى من أيام ماضية من رمضان الماضي، منها المرأة الحامل والمرضعة، متابعا: «إذا كانت حاملًا، فلا شيء عليها، لأنها ستكون مرضعة، وفي حالة عدم الصيام لأسباب أخرى، فيمكنها صوم رمضان التالي، لكن عليها بعد الانتهاء، قضاء الأيام التي أفطرتها».

وأضاف عاشور: «يجب على الشخص أن يقضي بعد صومه ما فاته من أيام رمضان الماضي، مع إطعام مسكينٍ عن كل يوم آخَرَه إن كان التأخيرُ لغير عذرٍ، ويكتفي بالقضاءِ وحده إن كان التأخيرُ لعذرٍ».