جدول 30 وصفة لأكلات اقتصادية في رمضان 2023.. «متشيليش الهم طول الشهر»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال شهر رمضان الكريم، يشغل بال الأمهات وربات المنازل، نوعية الأطعمة والوجبات التي ستقوم بإعدادها خلال الشهر الكريم، سواء للأسرة أو خلال العزومات وتجمع الأصدقاء، لذا تقوم البعض منهن بإعداد جدول 30 وصفة أكلات اقتصادية في رمضان 2023، لتكن سهلة التناول والصنع بأريحية وبطرق تتناسب مع جميع الفئات، ومراعاة الوضع الصحي للأشخاص، وتمدهم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتعينهم على تكملة باقي الشهر.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، جدول 30 وصفة أكلات اقتصادية في رمضان 2023، وفق الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة وعدم التعقيد واستخدام إمكانيات على قد الإيد.

اليوم الأول

اليوم الأول من الشهر الكريم، يكون مميزا ومختلفا بالنسبة للمهات وربات البيوت، إذ يحاولون إعداد مائدة رمضانية بما لذ وطاب، لذا يتفنن في إعداد الوصفات الشهية والمكتملة من الأطعمة والمشروبات والحلوى.

-الطبق الرئيسي: مكرونة بشاميل في الفرن.

- محشي مشكل: ورق عنب وكرنب.

- الشوربات: شوربة لسان عصفور.

- السلطات: سلطة خضار.

- المشروبات: عصير قمر الدين.

- الحلويات: قطايف.

اليوم الثاني

-الطبق الرئيسي: محشي كرنب وكوسة وباذنجان

-السلطات: سلطة بابا غنوج وسلطة خضراء.

-المشروبات: عصير التمر هندي.

-الحلويات: كنافة بالقشدة

اليوم الثالث

- الطبق الرئيسي: بامية باللحمة في الفرن.

- أرز بالشعرية.

- السلطات: سلطة خضراوات.

- المشروبات: سوبيا وتمر هندي.

- الحلويات: جلاش.

اليوم الرابع

-الطبق الرئيسي: شيش طاووق.

-السلطات: سلطة طحينة.

-المشروبات: عصير مانجو.

-الحلويات: صينية بسبوسة بالكريمة.

اليوم الخامس

- الطبق الرئيسي: فراخ مشوية على الفحم.

- أرز بالشعرية.

-السلطات: سلطة طحينة.

-المشروبات: عرق سوس وقمر الدين.

-الحلويات: بلح الشام.

اليوم السادس

-الطبق الرئيسي: مكرونة بالصلصة وبطاطس محمرة.

- عيش بلدي.

-المشروبات: عصير برتقال.

-الحلويات: مهلبية قمر الدين.

اليوم السابع

-الطبق الرئيسي: فتة شاورما.

-السلطات: طحينة وثومية.

-المشروبات: بيبسي.

-الحلويات: لقمة القاضي.

اليوم الثامن

-الطبق الرئيسي: سمك بلطي وبوري.

- أرز بالخلطة.

-الشوربات: شوربة السي فود.

-السلطات: سلطة خضراء.

-المشروبات: عصير ليمون نعناع.

-الحلويات: طاجن أم علي.

اليوم التاسع

-الطبق الرئيسي: مكرونة وايت صوص

-السلطات: سلطة خضار، سلطة طحينه.

-المشروبات: عصير تفاح.

الحلويات: كاسترد.

اليوم العاشر

-الطبق الرئيسي: ملوخية وأرز بالشعرية

- بطاطس مقلية بالبهارات.

-السلطات: سلطة خضار

-المشروبات: عصير مانجا.

-الحلويات: صينية كنافة بالمكسرات.

بعد انتهاء العشر أيام الأولى من شهر رمضان الكريم 2023، تبحث الأمهات عن منيو مليء بأشهى الأصناف والأطعمة، خاصة في العزومات والتي تقدمها للأصدقاء، وتراعي خلالها أصحاب الأمراض المزمنة.

- اليوم الأول

- الطبق الرئيسي: كشري أصفر.

- السلطات: سلطة خضار مقطعة شرائح، سلطة بابا غنوج، ومخلل.

- المشوبات: عصير تمر بالخشاف.

- الحلويات: مهلبية باللبن.

اليوم الثاني

- الطبق الرئيسي: كبدة اسكندراني.

- السلطات: سلطة خضار، سلطة طحينة.

- المشروبات: عصير جوافة.

-الحلويات: بقلاوة.

اليوم الثالث

- الطبق الرئيسي: شوربة عدس، عيش محمص في الفرن.

- السلطات: سلطة خضار.

- المشروبات: عصير ليمون نعناع.

- الحلويات: صينية قرع عسل.

اليوم الرابع

- الطبق الرئيسي: حواوشي

- بطاطس محمرة.

- السلطات: ثومية.

- المشروبات: بيبسي.

- الحلويات: عيش السرايا.

اليوم الخامس

- الطبق الرئيسي: بامية.

- سمبوسك بالسبانخ ومشروم.

- المشروبات: عصير موز باللبن.

- الحلويات: جلاش أصابع بالسوداني والزبيب.

اليوم السادس

- الطبق الرئيسي: نجرسكو.

- رقاق باللحمة.

- المشروبات: عصير ليمون.

- الحلويات: رموش الست.

اليوم السابع:

- الطبق الرئيسي: فتة بالأرز واللحمة.

- سمبوسك بالسبانخ ومشروم.

- المشروبات: عصير فراولة

- الحلويات: جلاش أصابع بالسوداني والزبيب.

اليوم الثامن:

- الطبق الرئيسي: بسلة باللحمة.

- سمبوسك بالخضار والجبنة.

- المشروبات: عصير تمر هندي.

- الحلويات: كنافة بالمانجا.

اليوم التاسع:

- الطبق الرئيسي: جمبري

- شوربة سي فوود

- المشروبات: عصير موز باللبن.

- الحلويات:أم علي.

اليوم العاشر:

- الطبق الرئيسي: ملوخية بالأرانب.

أرز بالشعرية.

- المشروبات: بيبسي.

- الحلويات: مهلبية قمر الدين.

جدول 30 وصفة لأكلات اقتصادية في رمضان 2023

في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، تبحث الأمهات وربات المنازل على الأطعمة الخفيفة، التي لا تتسبب في زيادة الوزن من خلال تنوع الأصناف والحلويات، وإليكِ وصفات آخر 10 أيام في جدول رمضان 2023.

اليوم الأول

- الطبق الرئيسي: مكرونة مبكبكة وبطاطس محمرة.

- المشروبات: عصير جوافة.

- الحلويات: مهلبية.

طريقة عمل المكبكبة

- نصف كيلو لحم مكعبات.

- مكرونة.

- رشة سكر.

- فلفل رومي مفروم.

- كوب عصير طماطم.

- 3 فص ثوم مفروم.

- بصلة شرائح.

- ملعقتين زبدة.

- بهارات.

- زيت.

- ملح.

- فلفل أسود.

طريقة عمل المبكبكة

- الخطوة الأولى هي إحضار حلة بها زيت ساخن على النار، ومن ثم يتم وضع المكرونة بها حتى تتحول للون الذهبي، ثم ترفع من على النار.

- الخطوة الثانية هي تتبيل اللحمة بالبهارات من الملح والفلفل الأسود، وتوضع مع الزبدة مع البصل والثوم والفلفل الرومي.

- الخطوة الثالثة هي إعادة وضع المكرونة مرة أخرى إلى الحلة مع إضافة الماء الساخن وغليه مع إضافة عصير الطماطم والصلصة والسكر والبهارات، ويتم تركها حتى تنضج تماما.

اليوم الثاني:

- الطبق الرئيسي: كفتة الأرز.

- المشروبات: عصير مانجو.

- الحلويات: صوابع زينب.

اليوم الثالث:

- الطبق الرئيسي: رقاق باللحمة المفرومة وأرز بسمتي.

- المشروبات: عصير تفاح.

- الحلويات: جلاش بالكاسترد.

اليوم الرابع:

- الطبق الرئيسي: كريب باختلاف الأطعمة حسب الرغبة.

- بطاطس مقلية.

- كاتشب وصوص حار.

- المشروبات: بيبسي.

اليوم الخامس:

- الطبق الرئيسي: كشري.

- عيش محمص.

- خيار مخلل.

- المشروبات: سفن آب.

- الحلويات: أرز بلبن.

اليوم السادس:

- الطبق الرئيسي: أرز بالكبدة والقوانص.

- السلطات: سلطة خضار.

- المشروبات: تمر هندي.

اليوم السابع:

- الطبق الرئيسي: صينية بطاطس بالفراخ في الفرن.

- الشوربات: شوربة لسان عصفور.

- المشروبات: عصير تمر بالحليب.

طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ في الفرن

- دجاجة كاملة مقطعة إلى 4 قطع‏.

- 2 ثمرة بطاطس متوسطة.

- 2 ثمرة بصل متوسط‏ة.

- 3 حبات ليمون عصير.

- 4 ثمرات طماطم متوسطة‏.

- فلفل أخضر.

- جزرة.

- ½ معلقة صغيرة جوزة الطيب.

- ¼ معلقة صغيرة قرفة.

- ¼ معلقة صغيرة شطة‏.

- مكعب مرق دجاج.

- معلقة كبيرة سمن‏.

- معلقة صغيرة ملح.‏

- معلقة صغيرة بهارات دجاج.

- ½ معلقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

- الخطوة الأولى تقشر البطاطس وتقطعيها إلى دوائر.

- الخطوة الثانية هي وضع الطماطم والتوابل في الخلاط الكهربائي مع البصل وخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.

- الخطوة الثالثة هي بشر الجزر وإضافته إلى المزيج.

- الخطوة الثالثة هي صنع بعض التشققات في قطع الدجاج، مع إضافة البطاطس في صينية ووضع عليها قطع الدجاج، ثم سكب الكمية المتبقية من الصلصة، وإضافة مرق الدجاج وملعقة من السمن.

- تدخل الصينية إلى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وتركها لمدة تتراوح بين 90 و120 دقيقة حتى تنضج قطع الدجاج ثم قدميها.

اليوم الثامن:

- الطبق الرئيسي: أرز بالخلطة

- بطاطس محمرة.

- المشروبات: تمر هندي.

اليوم التاسع:

- الطبق الرئيسي: طاجن خضار في الفرن

- شيبسي.

- السلطات: سلطة خضراء.

- المشروبات: عصير جوافة بالحليب.

اليوم العاشر:

- الطبق الرئيسي: فول بالصلصة وطعمية وبطاطس بيوريه.

- السلطات: سلطة خضراء.

- المشروبات: عصير تمر هندي