الامارات | أثير «دبي للقرآن» يرافق الصائمين بأجمل التلاوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إذاعة دبي للقرآن الكريم، من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، دورة برامجية رمضانية جديدة ومتكاملة، تضم خمسة برامج تخاطب من خلالها المستمعين بأثير روحاني، يشتمل على تنوع كبير في المضامين التي تنسجم مع القيم الإيمانية للشهر الفضيل.

وتأتي الختمات لأجزاء القرآن الكريم في الدورة البرامجية الرمضانية بأصوات مجموعة من أفضل القراء، وهم: أحمد العجمي، عبدالمحسن القاسم، علي بن عبدالرحمن الحذيفي، ياسر المزروعي، وإبراهيم الأخضر على مدار اليوم.

وتبث إذاعة دبي للقرآن على موجة «91.4» إف إم برنامج «وسع البارض» من تقديم المحاضر الدكتور صلاح الدوبي، ليقدم فيه النصائح للصائم عن كيفية التعامل مع محيطه بشكل إيجابي وبناء، أثناء فترة صيامه.

وسيقدم المحاضر عبدالله الكمالي برنامج «من مواعظ الصحابة» الذي يتحدث فيه عن مواعظ من كلام الصحابة، مع بعض تفاصيل حياتهم.

وتبث الإذاعة برنامج استشارات نفسية من تقديم رئيس الاستشاريين النفسيين العرب الدكتور عادل كراني، الذي يقدم الاستشارات النفسية للراغبين بذلك، ويجيب عن الأسئلة المطروحة في إطار مهني وبسيط.

كما تبث إذاعة «دبي للقرآن» برنامج «حل وترحال» من تقديم الدكتور حسن العشري، ويحاوره وائل عبدالله، والذي يتناول فيه جانب السفر والهجرة والتجارة في حياة الأنبياء من آدم عليه السلام حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من هذا الجانب.