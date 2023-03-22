مصري يطلق مبادرة «لنحي لغة القرآن» في إيطاليا: نشجع الأطفال يتكلموا عربي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

السفر إلى الخارج، يمكن أن يغير الكثير من مبادئ الأشخاص، فينسوا عاداتهم وتقاليدهم، وربما يقل الوازع الديني لديهم بسبب البيئة الجديدة، والحياة الغربية المختلفة عن حياة المسلمين العرب، وخاصة لدى أطفالهم، لذا قرر مجموعة من الشباب المصري المغترب بدولة إيطاليا، إطلاق مبادرة بعنوان «لنحي لغة القرآن»، متمنين من خلالها الحفاظ على اللغة العربية.

مسابقات وجوائز للأطفال تحت سن الـ10 سنوات، إذا قرأوا آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، وفقاً لما قاله كريم إدريس، شاب مصري مقيم بإيطاليا «حبينا نعمل أنا وصديقي أحمد زالالوا، المسابقة دي في مبادرتنا «لنحي لغة القرآن»، عشان نشجع الأطفال إنهم يحبوه ويتعلموا اللغة العربية، لإن ولادنا المغتربين نسيوا اللغة، وصعب عليهم ينطقوها».

المسابقات التي أقامها شباب مصر المغترب بإيطاليا

لم تكن المرة الأولى التي يحاول فيها «كريم وأحمد»، أن يحافظا على الثقافة المصرية لأبناءهم المقيمين في إيطاليا، ففي رمضان الماضي، قررا أن يقيما مسابقة للرسم، متعلقة بنهر النيل والتاريخ المصري، ووزعا العديد من الجوائز بحسب حديث كريم لـ«الوطن»، «خلينا الأطفال ترسم نهر النيل، الأهرامات، وفوانيس رمضان، عشان نربطهم بثقافة بلدهم، وتكلفة الجوائز كانت بالاشتراك مع جروب مغترب، ووطن لكل مغترب، وجروب لمجموعة من الشباب اسمه نور القمر، لدعم الأسر المقيمة في إيطاليا».

الهدايا والجوائز لحملة «لنحي لغة القرآن»

قرر ابن محافظة الإسكندرية، في حواره لـ«الوطن»، أن يعطى الألعاب والهدايا لكل الأطفال التي ستشارك في مسابقة قراءة القرآن والآحاديث، تشجيعا لهم على المشاركة دون خوف، وترغيبًا للأهالي على أهمية تعليم أبناءهم اللغة العربية، «كل اللي هيشترك في المسابقة هيكسب، وممكن يصور فيديو أو صوته بس، وحد من أسرته بيلقنه الآيات، والهدايا بنشتريها من أمازون ونرسلها على عنوان المشتركين في المسابقة، واخترنا السن أقل من 10 سنين، عشان النشأ الصغير، يكبر وهو حابب القرآن والعربي».