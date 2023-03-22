اعرفي كيفية التوفير خلال تنظيف المنزل والمرحاض في اليوم العالمي للماء

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتفل العالم اليوم 22 مارس، باليوم العالمي للماء، إذ جعل الله منها كل شيء حي، وهي أصل الحياة والأكثر شيوعًا على الأرض، ولا تستطيع أن تعيش الكائنات الحية على وجه الأرض بدونها، إذ تدخل في شتى الأمور المنزلية وتستفيد منها ربات المنزل، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، طرقا لتنظيف وتنظيم المنزل والاعتناء بالمرحاض مع توفير المياة، بحسب كتاب «كيف أنظم حياتي»، للكاتبة الصحفية البريطانية هارييت جيفي.

طرق تنظيم المنزل

- نظمي المنزل بنظافته الدائمة باستخدام الماء مع التوفير وعد إهدار المياه.

- نظمي حمامك‫ باستخدام الماء، فالهدف الرئيسي الحفاظ على حمام مرتب هو استخدام الماء في تنظيفه.

- ‫يمكن أن يصبح الحمام مكتظًّا بالعديد من المنتجات، خاصةً إذا رغب كل فرد من العائلة في استخدام أصناف مختلفة عندئذ ينتهي الأمر بأعداد كبيرة من علب الشامبو وصابون الاستحمام ومنظفات الوجه وتعمّ الفوضى، وفي قاعدة عامّة، خزّني كل ما لا تستخدمي يوميًا واتركي فقط ما تستعملوه يوميًا.

- ‏استهلكي المنتجات حتى آخرها بدلًا من تجميع عبوات يحتوي كل منها على بقايا، أو خزني الماء بداخلها لمنع إهداره.

- العلب الباقية اغسليها بالماء لإعادة تدويرها واستخدامها بطريقة صحيحة.

- ‏تخلّصي بانتظام من المنتجات المنتهية الصلاحية أو التي لا تستخدمها أبدًا، وكذلك العبوات غير الضرورية.

- استخدم فواصل للدروج والرفوف لمنتجات التجميل الأصغر حجمًا، التي تتعرّض للتلف إذا ألقيت معًا.

- ‏ إذا كانت المساحة صغيرة، يمكنك استخدام حمّالة على الباب للأشياء التي لا تستخدميها يوميًا.

- ‏استخدمي علّاقة على الباب لتعليق رداء الاستحمام وغيره من الثياب.

- احتفظي بسلة غسيل في الحمام، مغسولة بالمياة، قد تكون صغيرة ومزدوجة على شكل كرسي، لرمي الملابس المتسخة فيها مباشرة بدلًا من رميها على الأرض.

‫ توضيب مكان الاستحمام

- ‫ تجنّبي مشاركة المناشف مع الآخرين وتذكّي أنّ المناشف الرطبة تأوي الجراثيم ويجب غسلها بانتظام ‫ يمكنك تجفيف المناشف على الحبل أو على حامل فوق المدفأة بعد كل استعمال لتجنّب استعمال منشفة جديدة كل مرة، والحدّ من استخدام.

- يمكنك الاحتفاظ بالمناشف النظيفة في خزانة إن كان لديك خزان مياه ساخنة يبقي الحمام دافئًا، فهو المكان المثالي لخزانة التهوية.

- ‏ اجمعي المناشف حسب حجمها من مناشف الوجه، مناشف الأيدي، مناشف الاستحمام.

-‫ إن كان مكان الاستحمام لا يحوي رفوفاً داخلية، يمكن إضافة علاقات فوق الدوش أو حمالات لاصقة على الجدران لتخزين الصابون والأدوات الأخرى.