جدول أكلات رمضان 2023.. «وجبات متنوعة على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شهر رمضان الكريم على الأبواب، وتبدأ ربات المنزل في التحضير والإعداد له، ووضع قوائم جدول أكلات رمضان 2023، وعليه تدون الطلبات والأكلات وتجهيزها وتخزنها لتتجنب الحيرة والتفكير المستمر في الوجبات التي تحضرها للإفطار، وللتفرغ لأداء الصلوات والعبادات، لذلك نقدم لكم جدول أكلات رمضان 2023، مكون من 30 وجبة بالسلطات والحلويات مفيدة واقتصادية.

جدول أكلات رمضان 2023 لأول عشرة أيام

تعد العشرة أيام الأولى في الصيام هم أول الأيام التي يحتاج فيه الجسم إلى مزيد من الطاقة، لذا يجب إتباع نظام غذائي صحي ومفيد يعوض الجسم عن فترات الصوم الطويلة، ويمده بالعناصر الغذائية التي تقويه لتكمله باقي الشهر.

اليوم الأول

يعد اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، الأهم في جدول أكلات رمضان 2023، إذ تتفنن ربات البيوت في تقديم مائدة متنوعة الأصناف.

- الطبق الرئيسي: فراخ في الفرن.

- محشي مشكل: باذنجان وورق عنب وكرنب وفلفل.

-الشوربات: شوربة لسان عصفور.

- السلطات: سلطة خضراء.

-المشروبات: تمر بالحليب أو أية أنواع العصائر التي تفضلها الأسرة.

-الحلويات: صينية كنافة بالعسل.

اليوم الثاني

- الطبق الرئيسي: لحم مشوي.

- أرز بالبصل والقرفة.

- السلطات: سلطة طحينة وبابا غنوج.

- المشروبات: عصير سوبيا.

- الحلويات: كنافة بالمهلبية.

اليوم الثالث

- الطبق الرئيسي: كفتة مشوية في الفرن.

- طاجن بطاطس بالبصل .

- أرز بالشعرية.

-السلطات: سلطة بابا غنوج.

-المشروبات: عصير التمر هندي.

-الحلويات: قطايف بجوز الهند والزبيب.

اليوم الرابع

- الطبق الرئيسي: بط مشوي.

- أرز بالشعرية.

- طبق ملوخية.

- السلطات: سلطة خضار.

- المشروبات: تمر باللبن.

- الحلويات: كنافة بالمكسرات.

اليوم الخامس

- الطبق الرئيسي: كبسة بالدجاج أو اللحم.

- السلطات: سلطة زبادي.

- المشروبات: عصير برتقال أو تمر باللبن.

- الحلويات: قطايف بالمكسرات.

اليوم السادس

جدول أكلات رمضان 2023

-الطبق الرئيسي: حواوشي.

-طاجن بطاطس.

- السلطات: سلطة خضار، سلطة طحينه.

- المشروبات: عصير موز باللبن.

الحلويات: بسبوسة بالقشطة.

اليوم السابع

- الطبق الرئيسي: فتة شاورما.

- السلطات: سلطة زبادي.

- المشروبات: تمر باللبن.

- الحلويات: سينابون بالجلاش.

اليوم الثامن

- الطبق الرئيسي: مكرونة بالبشاميل.

- بطاطس بالبصل.

- السلطات: سلطة خضار بالليمون.

- المشروبات: تفاح أو تمر باللبن.

-الحلويات: صينية كنافة بالمكسرات.

اليوم التاسع

- الطبق الرئيسي: كبدة وسجق.

- مكرونة.

- جلاش.

- السلطات: سلطة خضار، سلطة طحينة.

- المشروبات: عصير جوافة.

-الحلويات: بقلاوة.

اليوم العاشر

- الطبق الرئيسي: فاهيتا فراخ.

- أرز بسمتي أصفر.

- السلطات: سلطة خضراء.

- المشروبات: بيبسي.

- الحلويات: جلاش بالعسل.

جدول أكلات رمضان 2023 بالتكات

للنصف الثاني من الشهر مع بداية ثاني عشرة أيام في شهر رمضان يكون الجسم اعتاد على الصيام، ويفضل البدء في التنوع في الوجبات، في جدول أكلات رمضان 2023 بالتكات المختلفة.

اليوم الأول

- الطبق الرئيسي: سمك بالخضراوات والبصل.

- أرز بني.

- المشروبات: تمر.

- الحلويات: جلاش أصابع بالسوداني والزبيب.

اليوم الثاني

جدول أكلات رمضان 2023

- الطبق الرئيسي: كفتة لحم مشوية بصوص المشروم.

- بطاطس محمرة.

- عيش بلدي.

- السلطات: سلطة خضراء، سلطة طحينة.

- المشروبات: عرقسوس.

- الحلويات: بلح الشام.

اليوم الثالث

- الطبق الرئيسي: طاجن كوسة باللحمة أو البشاميل.

- جلاش بالجبنة والزيتون.

- السلطات: سلطة خضراء.

- المشروبات: قمر الدين.

- الحلويات: كنافة بالكراميل.

اليوم الرابع

الطبق الرئيسي: أرز بالدجاج واللحم.

- السلطات: سلطة مايونيز.

- المشروبات: سوبيا.

- الحلويات: قطايف بالتمر.

اليوم الخامس

- الطبق الرئيسي: مسقعه بالصلصة، وبيض شكشوكة وبطاطس محمرة.

- عيش بلدي ساخن.

- السلطات: سلطة خضار شرائح، بصل بالخل والليمون.

- المشروبات: تمر هندي.

- الحلويات: لقمة القاضي.

اليوم السادس

- الطبق الرئيسي: باستا بالصوص الأبيض.

جلاش بالزيتون.

- السلطات: سلطة خضراء.

- المشروبات: عصير قمر الدين.

- الحلويات: مهلبية قمر الدين بالمشمش.

اليوم السابع

- الطبق الرئيسي: فخارة اللحم.

- السلطات: سلطة مايونيز.

- المشروبات: سوبيا.

- الحلويات: صينية جلاش بالكريمة.

اليوم الثامن

- الطبق الرئيسي: طاجن كوارع.

- أرز أبيض.

السلطات: سلطة بصل بالخل والليمون.

- المشروبات: عصير ليمون نعناع.

- الحلويات: قطايف.

اليوم التاسع

- الطبق الرئيسي: بيتزا بالخضار.

- بطاطس محمرة أو شيبسي، كاتشب.

- المشروبات: عصير مانجا.

-الحلويات: لقمة القاضي.

اليوم العاشر

الطبق الرئيسي: طاجن ورق عنب.

- كفتة البطاطس المقلية.

- السلطات: سلطة بابا غنوج.

- المشروبات: عصير كيوي.

جدول أكلات رمضان 2023 للعشرة أيام الأخيرة

في العشرة أيام الأخيرة من رمضان يفضل التقليل من تنوع الأصناف والحلويات، خاصة أن ربات البيوت تبدأ في التجهيز للعيد، بالتالي تبحث ربات البيوت عن أكلات سريعة للفطور في رمضان.

اليوم الأول

الطبق الرئيسي: سمك بلطي.

- أرز أبيض.

السلطات: سلطة طحينة.

المشروبات: عصير تفاح.

اليوم الثاني

الطبق الرئيسي: قرنبيط.

- السلطات: بطاطس مهروسة بالخضراوات.

- عيش محمر.

المشروبات: تمر هندي.

اليوم الثالث

الطبق الرئيسي: سبانخ.

- أرز بالشعرية.

- عيش توست محمص.

- السلطات: سلطة خضار.

- المشروبات: عصير برتقال.

اليوم الرابع

- الطبق الرئيسي: أرز بالكبد والقوانص.

- السلطات: سلطة زبادي.

- المشروبات: عصير برتقال.

- الحلويات: أصابع كنافة بالعسل.

اليوم الخامس

جدول أكلات رمضان 2023

- الطبق الرئيسي: كريب فراخ أو لحمة مثلما ترغبين.

- بطاطس مقلية.

- خيار مخلل.

- المشروبات: سفن أو عصير.

- الحلويات: أرز بلبن.

اليوم السادس

- الطبق الرئيسي: المسقعة باللحمة المفروم.

لسلطات: سلطة زباي.

- المشروبات: عصير رمان.

- الحلويات: جيلي.

اليوم السابع

الطبق الرئيسي: قلقاس.

أرز أبيض وبطاطس بالبصل.

المشروبات: عصير جوافة.

الحلويات: بلح الشام.

اليوم الثامن

جدول أكلات رمضان 2023

الطبق الرئيسي: بيتزا الطاسة بالتونة.

-عيش بلدي.

- السلطات: سلطة خضراء، سلطة طحينة.

- المشروبات: عصير كوكتيل.

- الحلويات: قمر الدين.

اليوم التاسع

الطبق الرئيسي: طاجن نجرسكو «مكرونة بالفراخ».

- شيبسي.

- السلطات: سلطة خضراء.

- المشروبات: عصير مانجو.

اليوم العاشر

في هذا اليوم تحبذ ربات البيوت تناول الأسرة باقي الأطعمة أو من الممكن إعداد الأكلات الشعبية مثل:

- الطبق الرئيسي: فول بالطماطم، طعمية، باذنجان مقلي بالدقة.

- السلطات: سلطة خضار مقطعة شرائح، سلطة بابا غنوج، ومخلل.

- المشوبات: عصير تمر بالخشاف.

- الحلويات: كنافة.