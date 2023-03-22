«مريم» أول مصرية تلتحق بجامعة فيينا العالمية للموسيقى.. إنجاز كبير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستمر كروان مصر بالنمسا مريم طاحون، في تحقيق إنجازات فنية باسم مصر في الخارج، إذ استطاعت أن تلتحق بجامعة فيينا للموسيقى التي تعد من أشهر جامعات العالم وذلك بعد اجتيازها اختبارت الجامعة لتكون أصغر طالبة بالجامعة.

استطاعت مريم أن تكون من ضمن طلاب العالم الذي يلتحقون بجامعة فيينا، الأمر الذي جعل الفخر والسعادة تسيطر عليها: «مريم استطاعت أني تكون من ضمن الـ 20 طالب اللي انضموا للجامعة بعد لما نحجت في الاختبارات» وذلك بحسبما رواه والدها إسلام طاحون في تصريحات خاصة لـ «هن».

الإنجازات التي حققتها «مريم»

إنجازات عديدة حققتها «مريم» من قبل، إذ حصلت على العديد من الجوائز منها حصولها على المركز الأول في المسابقة الفنية التي تقام سنويا في أكثر من تخصص فني منهم الغناء والعزف، واستطاعت الفوز على أعمار مختلفة من المتقدمين للمسابقة وأيضا فازت أصغر أوبرالية في أوبرا فيينا، بمسابقة الغناء «بريما لا موزيكا» على مستوى النمسا، بعد تخطيها التصفيات النهائية كما تم تكريمها من قبل.

أول مصرية في أوبرا النمسا

تعد «مريم» أول مصرية في أوبرا النمسا، تألقت في سماء فيينا بعدما اكتشف والديها موهبتها في الغناء والعزف، ومنذ ذلك الحين انطلقت نحو عالم الشهرة وأضحى لها معجبون ومتابعون في سن صغيرة، لا يسمح لها حتى باستيعاب النجاح الذي حققته.

لم يؤثر مولد «مريم» في النمسا على هويتها المصرية، بعد إصرار والديها على تعلمها اللغة العربية واللهجة المصرية والتعاليم الدينية، ومحاوطتها بالعادات والتقاليد المصرية عن طريق القنوات والبرامج والسينما ودمج ذلك بالثقافة النمساوية، مما ساعد في تكوين شخصية الطفلة على حد وصف والدها.