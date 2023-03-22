هبة القماش صاحبة «التكات والأكلات»: أم لـ5 أبناء وبقدم وصفات اقتصادية في رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واحدة من أهم الشيفات اللواتي دخلن القلوب دون استئذان، تربعت على عرش صانعي المحتوى، تقدم وصفات اقتصادية موفرة للأسر ولربات المنازل، خاصة في شهر رمضان الكريم، الذي تكثر فيه العزومات، إذ تقدم وصفات غير تقليدية وفي متناول الأمهات، وتتيح إعداد مائدة رمضانية بمختلف الأصناف بما لذّ وطاب، دون جهد او أموال كثيرة، هي الشيف هبة القماش.

هبة القماش تروي بداياتها

تحدثت ربة المنزل وصانعة المحتوى هبة القماش، عن طرق عمل وصفات اقتصادية غير مكلفة وفي متناول الأمهات خلال شهر رمضان الكريم، موضحة في تصريحات لـ«هن»، بداياتها وكيف دخلت لعالم الطبخ واحتلت مكانة داخل قلوب ربات المنازل، وقصة برنامجها وقناتها على يوتيوب «هبة وتكاتها.. حلاوة أكلاتها»، إذ تقول: «أنا أم لـ5 أطفال، عندي مختلف المراحل والأعمار من الإعدادية للجامعة، كنت قاعدة مبعملش حاجة وبربي الأطفال فقط، فكرت أعمل حاجة أفيد بيها الناس وفتحت قناة على اليوتيوب وبدأت أنزل عليها أكلات اقتصادية موفرة».

أكلات شعبية بتكات الحريفة

«هدفي الأول أعمل أكلات في متناول الإيد.. متكنش مكلفة ولا فيها هدر للمكونات»، عبارة واصلت من خلالها صانعة المحتوى والشيف هبة القماش، الحديث عن مشوارها في عالم الطبخ حتى ذاع صيتها ووصلت لجميع البيوت والمنازل، مضيفة: «بدأت في الأول أعمل الوصفات التقليدية اللي اتربينا عليها زي كفتة الأرز والبصارة وبدأت أبتكر وأعمل الكبد والقوانص على طريقة الشاورما أرخص وأوفر واللي بيحبها الأطفال والكبار».

أكلات المطاعم في المنزل بأقل تكلفة

حاولت الشيف هبة القماش، إعداد الأطعمة التي تعتبر من الأساسيات عند الأطفال والاختيار الأول عند الذهاب لتناول الأطعمة في المطاعم الكبرى والشهيرة، مضيفة: «الأطفال بيحبوا الحاجات اللي بنشتريها من بره أكتر، زي الناجتس والبرجر والشاورما والفراخ البروستد والاستربس، عملتها في البيت بمكونات على حسب ربة المنزل».

«فول الصويا و البرغل»، إضافات غير تقليدية وذات فائدة كبيرة، من اختراع الشيف هبة القماش، التي قامت بإضافتها لوصفات البرجر سواء اللحم أو الفراخ، مضيفة: «فوائدها كبيرة على الصحة والكيلو منه ممكن يعمل 30 قطعة على حسب الحجم».

نصائح لربات المنازل.. وفري وجددي

قدمت الشيف هبة القماش، نصائح للتوفير لربات المنازل، خلال شهر رمضان الكريم، قائلةً: «الخطوة الأولى هي إيجاد البدائل للسلع المختلفة من خلال تدميس الفول في المنزل، وعجينة الطعمية، ويمكن الاكتفاء بنوع جبنة واحد لتحويله بأكتر من شكل، زي الجبنة القريش وضربها في الخلاط وإضافة أطعمة لها مثل جبن كريمي بطعم الزيتون والقشطة والفلفل».