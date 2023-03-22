استشاري يوضح حالات لا يجوز فيها للحامل الصيام في شهر رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعاني الكثير من السيدات الحوامل من مشاكل صحية تجعلها تحاول الحفاظ على صحتها وعلى جنينها داخل جوف رحمها خلال فترة الحمل، ما يجعلها تحاول تناول الأطعمة والمشروبات والأدوية التي تساعد على مد الجسم بالطاقة والحيوية والأغذية التي تساعد الأجنة على النمو، ما يجعل الكثير من الأسئلة تتردد على الألسان والأذهان بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حول صيام المرأة الحامل، هل يجوز لها الصيام أم الإفطار، وما هي الحالات التي تجعل الصيام غير محبب ومناسب لها ولصحتها.

الحامل في شهر رمضان

وحددت الدكتور محمد منصور، استشاري النساء والتوليد، لـ«هُن»، عن صيام المرأة الحامل في شهر رمضان، وهل هناك خطورة على صحتها أم لا، وما هي الحالات التي لا يجوز الصيام بها، قائلًا: «إذا كانت الأم في الأشهر الأولى من الحمل فيفترض بعد صيامها حتى لا يشكل ذلك خطورة على صحتها هي وجنينها، إذ يكون الجهاز الهضمي في تلك الفترة غير متزن، كما إن الحوامل في تلك الفترة يعانين من بعض الأعراض من بينها الغثيان والرغبة في القيء، ما يجعل الصيام صعب عليها كون غن المعدة تصبح فارغة طوال الوقت ولا يستطع الجنين الحصول على الغذاء الكاف».

صيام المرأة الحامل في رمضان

كما أضاف استشاري النساء والتوليد، الحديث عن الحالات التي لا تستطع المرأة الحامل الصيام بها في رمضان، والتي تتعلق بالصحة، قائلا: «أجاز الله سبحانه وتعالى للمرأة الحامل عدم الصيام في رمضان، خاصة في الأشهر الأخيرة أيضا من الحمل، لأن الجنين يحتاج إلى الغذاء داخل رحم والدته، وهو ما يحدث انخفاض في مستوى السكري في الدم، وهو ما لا يتيح للمرأة الحامل الصيام خلال الفترة التي تدوم لاكثر من 14 ساعة، حتى لا يحدث خلل في معدل السكريات والسعرات التي يتغذى عليها الجنين».