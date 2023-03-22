نصائح لفقدان الوزن في رمضان.. «جمدي العصب المسئول عن الجوع»

القاهرة - سمر حسين - صحة

فقدان الوزن في رمضان هو الأمر الذي يشغل بال معظم السيدات، إذ تعاني الكثيرات من الزيادة المفرطة في الوزن، ومع اقتراب شهر رمضان يزداد الخوف من الأمر، ما قد يسبب لهن مشكلات نفسية، على الرغم من أنه يمكن خسارة الوزن من خلال طرق بسيطة.

نصائح لفقدان الوزن في رمضان

وقدم محمد عفيفي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»، روشتة علاجية للتخسيس أثناء شهر رمضان، واستغلال ساعات الصيام لفقدان الوزن، من خلال تجميد العصب المسئول عن الجوع لخفض الشعور بعدم الشبع، عن طريق حجب الإشارات المرسلة من قبل عصب الشعور بالجوع.

التخسيس في رمضان

ونوه «عفيفي» إنه يجب إتباع الخطوات والنصائح التالية:

- تجميد العصب المسئول عن الجوع، ويعني أن تتناولي الطعام بالأغذية الصحية المناسبة التي تشعر الجسم بالشبع.

- عند الفطار لا يجب أن تتناولين الطعام بكثرة أو شراهة، بل تناولي بانتظام أطعمة مناسبة مع سعراتك الحرارية.

- لا تجمعي مشروب البلح باللبن مع جميع الأصناف من الأطعمة، بل اشربي مشروب البلح بثلاثة بلحات ثم اشربي الماء، حتى تستعد معدتك للطعام، وتناولي قطعة اللحوم أو الفراخ مع السلطات.

- احرصي على إعداد الطعام مع الحركة أثناء إعداد فطار رمضان، فاستبدلي التمارين الرياضية بالنشاط الجسدي.

- من الأمور المؤثرة في فقدان الوزن في رمضان تناول أطعمة ذات سعرات حرارية مناسبة لجسمك، والجمع بين ممارسة الرياضة الخفيفة وأداء الصلوات.

- الاهتمام بتوازن الطعام مع نظام غذائي غني بالعناصر والفيتامينات الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

- إذا تمكنت من تناول نوع من الحساء المكون من الخضار قبل وجبتك، فهذا سيقلل من عدد السعرات الحرارية ويجعل معدتك لا ترغب في تناول المزيد من الطعام.

- وجبة السحور من الوجبات المهمة، فيجب أن نأخذ كميات مناسبة وصحية من الطعام.

فقدان الوزن في رمضان

- احصلي على قسط كافِ من النوم ولا تتعجلين في أي شيء.

- ضعي هدفًا واقعيا لفقدان الوزن في رمضان حتى تصلين إلى مقصدك.

- التمارين الرياضية قد تحتاج وقتًا ولا يستطيع البعض القيام بها، لذا يمكنك استخدام المشي كوسيلة لفقدان الوزن.