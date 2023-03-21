مرتب خيالي لرعاية قطط زوجين بريطانيين.. تعرف على شروط وظيفة الأحلام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«وظيفة الأحلام» ينطبق هذا الوصف على ما قدمه زوجان بريطانيان، إذ أعلنا عن احتياجهما لشخص يعمل في وظيفة لرعاية قطتيهما الأليفتين، وذلك براتب شهري قدره 70 ألف دولار، وذلك وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وظيفة الأحلام

وأعلن الزوجان البريطانيان الشروط اللازم توفرها في تلك الوظيفة التي جاءت براتب شهري حوالي 70 ألف دولار، منها أن يتعامل الشخص مع القطط بطريقة محبة ورفق، حيث جاء نص الإعلان كالتالي: «يبحث عملاؤنا عن مدبرة منزل من ذوي الخبرة للعمل في المنزل، ويجب أن يكون لديها مبادرة قوية وعينا للتفاصيل إذا تقدم للالتحاق بالوظيفة، ومن المتوقع أن يجلس الموظف المعين للاهتمام بالقطط في المنزل ويعتني بها عندما لا يكون أصحابها في المنزل».

شروط وظيفة رعاية القطط

لم يشترط الإعلان أي مؤهلات علمية مثل دراسة كيفية التعامل مع الحيوانات الأليفة ورعايتها أو كيفية التعامل مع أخطار معينة قد تواجهها، ولكن تناول الإعلان مهام المرشح للوظيفة وبينها:

- إطعام القطط.

- الاعتناء بالقطط وتدليلها.

- التفاعل مع القطط بطريقة محبة.

- التأكد من بقاء المنزل نظيفًا ومنظمًا بشكل يومي.

- التنظيف باستخدام المكنسة الكهربائية.