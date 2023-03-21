تنظيف وترتيب المطبخ قبل رمضان.. «خطوات مهمة تساعدك على الطهي بسهولة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب شهر رمضان تفكر ربات البيوت في كيفية ترتيب المنزل، ويعد المطبخ أهم ركن في المنزل، حيث تقضي الزوجات فيه وقتا طويلا، خاصة أثناء إعداد إفطار رمضان، لذلك يجب الاهتمام به جيدا، لذا يقدم «هن» عدة نصائح تساعدك على تنظيم مطبخك بشكل جيد، بحسب كتاب «كيف أنظم حياتي»، للكاتبة البريطانية هارييت جيفي.

تنظيم المطبخ قبل رمضان

وتكمن أهم نصائح تنظيم مطبخك قبل رمضان فيما يلي:

- التخلّص من النفايات ‫إذا توفّرت المساحة.

- تجهيز مكان ثابت للتخلص من النفايات، عادةً تحت الحوض.

- قومي بإجراءات منتظمة لبقاء المطبخ منظمًا، مثل غسل جميع الأسطح ومسحها مرة يوميا.

- اغسلي ليفة المواعين واعصريها ولا تتركيها مكوّمة في الماء فتتحوّل إلى بيئة تجذب الجراثيم إليها.

- امسحي كل ما ينسكب على موقد الطهي لحظة انسكابه أو بعد الانتهاء من الطبخ مباشرةً، وإلا سيحترق وتصير إزالته أكثر صعوبة.

- لا تضعي ألواح تقطيع الخضراوات إلى جانب تلك المخصّصة لتقطيع اللحوم، أو لا تقطعين الخضراوات على نفس مقطعة اللحوم.

- ‏لتجنب التلوث المتبادل نظمي المنزل ولا تستخدمي لوح تقطيع البصل والثوم والفلفل الحار لتقطيع الخبز، فذلك يؤثر في المذاق.

- اغسلي الألواح بالماء الدافئ والصابون بعد كل استعمال واتركيها لتجفّ جيدًا.

نصائح لتنظيف المطبخ

‏- ‫كل بضعة أيام اغسلي مناشف المطبخ على حرارة 60 درجة مئوية، لأن بقائها رطبة لوقت طويل يجعلها بيئة خصبة لتكاثر الجراثيم، ويجب تجفّفيها خارجًا، فإن أشعة الشمس تحت البنفسجية كفيلة بالقضاء على كل أنواع الجراثيم.

- مرةً في الأسبوع عقّمي الأقمشة والأحواض وحاويات النفايات والمصارف بواسطة مسحوق التنظيف المحلول في الماء.

- ‏تفقّدي الثلاجة للتخلص من الأطعمة التالفة، المطبوخة أو النيئة امسح الرفوف ودرج الخضراوات بمحلول بيكربونات الصوديوم.

- إذا كنتِ تملكين مايكروويف فيمكنك تنظيفه بالطريقة نفسها: ضعي كوبًا صغيرًا من محلول بيكربونات الصوديوم داخله وسخنّه لدقيقة واحدة واترك البخار يقوم بعمله.

- مرّة في الشهر: نظّفي الفرن إن كنت مواظباً على مسح كل ما ينسكب فوقه مباشرة، فالعملية لن تكون شاقّة الحفاظ على نظافته دائماً يمنع التراكمات التي تصعب إزالتها إذا كنت لا تستخدم الفرن كثيراً، قد لا تحتاج إلى تنظيفه بانتظام.

- تأكّدي من صلاحية المواد والمنتجات واستخدم أولًا المنتجات التي توشك أن تنتهي صلاحيتها.

-‫ مرة في السنة تفحّصي الأدوات وأعدي التدوير أو التخلص من تلك التي لم تستعملها طوال العام، أو المكسورة، أو المكرّرة.

- نظفي الخزائن من الداخل.