في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. بطلات تحدين المستحيل: «مضيفة طيران ومذيعة تليفزيون»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر 21 مارس يوم الاحتفال بعيد الأم ومتلازمة داون، في الشهر المخصص للمرأة، للاحتفاء بإنجازاتها وقدراتها على تحدي الصعب والمستحيل وتحويله إلى ممكن رغم أي تحديات قد تواجهها في حياتها، لكن الكفاءة والنجاح هو الأمل الذي يتشبثن به، هكذا هو حال ذوي الهمم والقدرات الخاصة من أصحاب متلازمة داون، والتي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم عيدًا عالميًا للاحتفال بهم اعتبارا من عام 2012، ودعت الجميعة العامة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون بطريقة مناسبة لتوعية الجمهور.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز الشخصيات النسائية من متلازمة داون، اللواتي أثبتن قدراتهن الخاصة وتفوقن على غيرهن من الفتيات في مختلف المجالات.

رحمة خالد

تعتبر رحمة خالد واحدة من الفتيات اللواتي أثبتن أنهن قادرات على التفوق بعزيمتن وإرادتهن، فهي بطلة من بطلات السباحة منذ عام 2008، وطموحها كبير، فهي واحدة من نجمات المؤتمرات الرئاسية، زاد شغفها وطموحها حتى أصبحت أول مذيعة تلفزيونية من ذوي الهمم والقدرات الخاصة وأصحاب متلازمة داون، وإعلامية شهيرة لها بصمتها الواضحة على شاشات التلفزيون.

كما أصبحت مقدمة لحفل «قادرون باختلاف»، إذ قدمت النسخة الرابعة منه، علاوة على تخرجها في معهد السياحة والفنادق عام 2018، كما إنها حاصلة على الذهبية في بطولة الجمهورية، ومن السباحة إلى التنس، التي تصنف كرياضة شاقة على مصابي «متلازمة داون»، وحصلت على الميدالية البرونزية خلال مشاركتها في أحد المسابقات العالمية.

هبة عاطف

من بين الفتيات اللواتي أظهرن كفاءة وبراعة مختلفة هي هبة عاطف، واحدة من أصحاب القدرات الخاصة ومتلازمة داون، والتي خطفت الأنظار عام 2019 خلال تقديم النسخة الثالثة من حفل «قادرون باختلاف»، كما حصلت على لقب أول مضيفة طيران من أصحاب متلازمة داون بمصر.

وكانت ظهرت على متن إحدى الطائرات إلى الخرطوم بصحبة الكثير من أصحاب متلازمة داون، وخضعت لورش عمل، حتى وقع الاختيار عليها لتصبح نموذجا مشرفا لفتيات متلازمة داون لخوض تجربة «أول مضيفة طيران من أصحاب متلازمة داون في مصر»، والتي كانت انطلقت رحلتها في 30 نوفمبر حتى الخميس 5 ديسمبر عام 2019.