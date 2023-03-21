الامارات | في يوم الأم.. الشيخة فاطمة بنت مبارك تستقبل أطفال كورال «آمال»

شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم الأم.. الشيخة فاطمة بنت مبارك تستقبل أطفال كورال «آمال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحنان الأم ووفاء الأبناء استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مجموعة من أطفال كورال المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة (آمال) والتي تختص بدعم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية وإضطرابات الكلام واللغة والتوحّد. وقدِم هولاء الأطفال من الجمهورية العربية السورية الشقيقة تعبيرا عن حبهم وبهذه المناسبة قدّم الأطفال مجموعة من العروض الفنيّة التي تعبّر عن صدق مشاعرهم التي تعكس الوفاء والحب لسمو الشيخة فاطمة. وقدّم الاطفال هدية عيد الأم إلى سمّوها وعبرت سمّوها عن سعادتها الغامرة في يوم يجسّد الوفاء للأم. ورحبّت بهم وأسعدتهم بكلماتها الحانية المعبرة عن حبها وحرصها على نجاحهم وأبدت دعمها الدائم لهم متمنية لهم موفور الصحة والنجاح. كان برفقة الأطفال فادية يوسف ديب من وزارة التعليم العالي السوري والسيدة رنا المنجد المدير التنفيذي لمنظمه آمال، ويارا لوستان ومجموعة من أمهات الأطفال.

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