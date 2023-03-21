بدائل صحية لطهي الطعام بورق الألمنيوم.. بينها «شمع العسل»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العديد من السيدات يستخدمن ورق الألمنيوم لطهي الطعام أو حفظه، دون إدراك الأضرار الصحية التي يمكن أن يسببها، فضلا عن أنه لا يمكن أن يستخدم أكثر من مرة، بالإضافة إلى أن أسعاره مرتفعة في بعض الأحيان.

وترغب الكثير من السيدات في معرفة طريقة أخرى لحفظ الطعام، دون أن يتعرض للتلوث أو الميكروبات، وتكون أسعاره اقتصادية، ويمكنها من إعادة استخدامه أكثر من مرة، خاصة في سفرة رمضان أو العزومات، وتستعرض «هن»، أفضل البدائل لورق الألومنيوم في طهي الطعام.

هناك الكثير من البدائل الآمنة التي يمكن استخدامها لطهي الأطعمة أو حفظها خلال شهر رمضان، بحسب ما نشره موقع «bustle»، وجاءت كالتالي:

الأغطية القطنية

وتعد من أفضل البدائل لورق الألومنيوم لطهي الأكل وحفظه لمدة طويلة في الثلاجة بطريقة صحية، إذ أنها تحتوي على أسلاك تسهل من عملية الإمساك بالأطباق والأوعية، وتوجد بمقاسات مختلفة، ويمكن أن توضع مع الطعام في درجات حرارة عالية في حالة تسوية الطعام في الفرن.

الأوعية الزجاجية

يوجد بها الكثير من المميزات، إذ أنها بديلا جيداً لورق الألمنيوم لحفظ الطعام، ويمكن نقله من مكان لآخر حسب الرغبة، فضلا عن تنوعها، فيوجد أوعية يمكن وضعها في الفرن، وأخرى توضع بالثلاجة، ومن السهل غسل النوعين في غسالة الأطباق، ولا تفسد بمرور فترة زمنية طويلة على استخدامها.

الأغطية السيليكون

تستخدم الأغطية السيليكون لحفظ الأكل، وتعد اختيارا مناسبا لذلك، كما أنها تتميز بقابليتها للتمدد، ويمكن وضعها في درجات حرارة مختلفة مثل الفرن والثلاجة والفريزر.

أوراق شمع العسل

وهي عبارة عن أوراق أقرب في شكلها إلى المناديل، يمكن استخدامها لحفظ الخضروات والفواكه، وكافة أنواع الأطعمة، وطريقة تنظيفها تتميز بالسهولة، إذ يمكن غسلها بالمياه الباردة وتركها لمدة في الهواء لتجفيفها، ولكنها لا تستخدم مع درجات الحرارة المرتفعة، ويفضل إزالتها قبل وضعها في الفرن، وتتوافر أوراق شمع العسل في بعض الـ«سوبر ماركت».