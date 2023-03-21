قائمة مشروبات صحية لمرضى السكر في رمضان.. عصائر وسوائل عشبيه

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحذر خبراء الأرصاد، من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، ليسعى مرضى السكر، في اللحظات الأولى من الإفطار، إلى تناول مشروبات مختلفة، لكن البعض يخاف من اختيار أي مشروب بطريقة عشوائية، حتى لا يسبب ذلك مزيد من المشكلات الصحية لهن.

ومن الضروري أن يحافظ مرضى السكر، على الإكثار من شرب السوائل عقب الإفطار وبالمشروبات الطبيعية بدون سكر، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من السكرات، كونها تساهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم، ونستعرض أفضل المشروبات التي يمكن تناولها، بدون حدوث مشكلات صحية، خلال ساعات الإفطار، وحتى السحور.

مشروبات صحية لمرضى السكر في رمضان

يقول الدكتور عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إنه من الضروري أن يحافظ مرضى السكر، على كميات وطبيعة الأكل الذي يتناولونه، خاصة الحلويات والمشروبات، موضحا أن مرضى السكر يتعرضوا لكثير من المشكلات الصحية خلال ساعات الصيام في رمضان، نتيجة تعرضهم الشديد للجفاف، لذا من الضروري أن يحصلوا على كم كاف من السوائل على مدار الفترة من الإفطار وحتى السحور.

قائمة مشروبات لمرضى السكر في رمضان

يضيف استشاري التغذية العلاجية لـ«هن»، أن أهم السوائل التي يجب أن يهتم بها مرضى السكر، هي المياه، بالإضافة إلى بعض العصائر الطبيعية، أبرزها:

- عصائر الخضروات، مثل عصير الجزر أو الطماطم.

- عصير فريش من البرتقال، بدون إضافة السكر إليه.

- عصير جوافة مع إضافة السكر الدايت إليه، ويمكن عدم إضافته وفقا للرغبة.

- التمر هندي الطبيعي.

- الكركدية الطبيعي.

- المشروبات العشبية، مثل الينسون.

- الشاي الأخضر المثلج.

- 3 بلحات باللبن بدون إضافة السكر.

- عصائر الفاكهة باللبن بدون إضافة السكر.

- مشروب العرقسوس.